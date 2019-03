Auto contromano in via Serra | ferito un uomo | due persone in fuga

Mario Marenco - il ricordo commosso di Nino Frassica : “Andava in contromano in Auto. Lo perdonavo perché mi faceva ridere” : Un commosso Nino Frassica ha ricordato l’amico e collega Mario Marenco, nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1, tra gli applausi del pubblico. Video Rai L'articolo Mario Marenco, il ricordo commosso di Nino Frassica: “Andava in contromano in auto. Lo perdonavo perché mi faceva ridere” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Contromano sull’E45 per 20 chilometri : 90enne semina il panico tra gli Automobilisti : Nella notte tra sabato e domenica scorsa un anziano di novanta anni, partito dalla provincia di Modena, è stato fermato dai carabinieri nei pressi di Città di Castello mentre viaggiava sulla carreggiata sbagliata. Per lui è scattata una multa da circa mille euro, il sequestro del mezzo e il ritiro della patente.Continua a leggere

Genova - contromano in Autostrada : la pericolosa manovra al bivio con la A7. Revocata la patente : le immagini : Una pericolosa manovra, in contromano, in autostrada. È successo sul nodo di Genova, dove un 50enne ha fatto inversione sulla A7 per imboccare la A12. La polizia stradale lo ha identificato, gli ha tolto la patente e ha sottoposto a fermo amministrativo l’automobile. L'articolo Genova, contromano in autostrada: la pericolosa manovra al bivio con la A7. Revocata la patente: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fa inversione in Autostrada e va contromano : revocata patente. VIDEO : Fa inversione in autostrada e va contromano: revocata patente. VIDEO L’uomo al volante ha effettuato la manovra alla guida lungo lo snodo tra la A7 e la A12 all’altezza del casello di Genova Bolzaneto: non si è reso conto di andare contromano. Le immagini sono state diffuse dalla Polizia Parole chiave: ...

Nuovo Codice della Strada : bici contromano e niente sigarette in Auto - Ultime Notizie Flash : Sta per arrivare il Nuovo Codice della Strada che prevede il divieto di fumo di sigarette in auto, le bici contromano e l'aumento dei limiti di velocità in autoStrada

Codice della strada - novità : bici contromano - stop fumo in Auto e regole per monopattini : In questi giorni è in discussione alla commissione trasporti della Camera dei Deputati il nuovo C.d.S., il Codice della strada voluto dal governo targato Lega e Movimento Cinque Stelle. Il testo del provvedimento legislativo non è ancora stato approvato: attualmente sono in corso le audizioni parlamentari, ma già si preannunciano grandi cambiamenti per i mezzi di locomozione a due ruote. Tra le novità del nuovo regolamento che disciplina gli ...

Arriva il nuovo codice della strada : biciclette contromano in città e limite Autostrada a 150 km/h : Lega e Movimento 5 Stelle preparano la riforma del codice della strada: molte le novità, soprattutto riguardanti i ciclisti. Le biciclette potranno andare contromano nei centri abitati, potranno sfruttare le corsie di taxi e autobus e avranno la precedenza ai semafori, non dovendosi più mettere in coda alle auto. Per le auto si alza il limite di velocità sulle autostrade a tre corsie, Arrivando a 150 km/h.Continua a leggere