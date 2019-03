Alessio Vinci | studente morto a Parigi La vincita e la lettera a Greta | è giallo

Il giallo di Alessio Vinci - morto a Parigi - testimoni : 'Diceva di aver vinto 300mila euro' : È ancora un mistero la morte di Alessio Vinci , il 18enne originario di Ventimiglia (Imperia), ritrovato senza vita a Parigi , ai piedi di una gru, venerdì 18 gennaio. Negli ultimi giorni sarebbero emersi nuovi, inquietanti retroscena. La trasmissione “Chi l’ha visto” (in onda tutti i mercoledì su Rai 3), ieri ha ripercorso la sua vicenda e, durante la serata, alcuni testimoni hanno dichiarato che il ragazzo si vantava di aver vinto 300mila ...

Alessio Vinci morto sotto una gru - la testimonianza : “Mi parlò di una vincita di 300mila euro” : Una Vincita di 300mila euro e un misterioso appuntamento sono i retroscena della strana morte di Alessio Vinci, l'universitario trovato morto ai piedi di una gru in un cantiere a Parigi. La sua morte, archiviata come suicidio, presenta troppi aspetti oscuri, a partire dal quel messaggio criptico marchiato a fuoco sul legno da Alessio, che suona come un grido da aiuto: ETP.Continua a leggere