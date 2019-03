adnkronos

(Di giovedì 21 marzo 2019) 'Ci stanno rapendo in un pullman, ci minacciano con il, il prof è davanti. Ci tiene in ostaggio il guidatore, ha unin mano. Veloce, c'è per terra della benzina, non respiriamo più. ...

Adnkronos : 'Aiuto, ha un coltello': la telefonata del bambino ai carabinieri /Ascolta - chryduca : Autobus dirottato, il ragazzino chiama il 112: 'Aiuto ci minacciano con il coltello, fate presto non è un film' - I… -