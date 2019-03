Roma | Schick | “Con il Porto ci manca un rigore Dispiaciuto per Di Francesco Non ci

Roma - parla Schick : «Monchi? Non ce lo aspettavamo» : Roma - 'Siamo rimasti tutti colpiti dall'addio di Monchi, lui ci difendeva nei momenti difficili'. Patrik Schick dal ritiro della sua nazionale ha raccontato la nuova Roma , quella post Porto che ha ...

SPAL-Roma - formazioni ufficiali e ultime Serie A : c’è Schick : SPAL ROMA, formazioni – Dopo la rassicurante, più che convincente, vittoria contro l’Empoli, per la Roma è tempo di un’altra partita contro una squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere. Il 2-1 rifilato ai toscani è rappresentato il nuovo esordio sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri, tornato nella Capitale dopo le esperienze estere e soprattutto […] L'articolo SPAL-Roma, formazioni ufficiali e ultime ...

Nela : 'Juve - evita City e Liverpool. Inter - devi passare. Roma - rivaluta Schick.' : Sebino Nela , ospite della trasmissione 'Maracanà' su RMC Sport , ha messo in guarda la Juventus dalle insidie inglesi in Champions League: 'La Juve dovrà rispettare tutte le altre squadre in Champions: Liverpool e Manchester City sicuramente sarebbero da ...

Spal-Roma - Ranieri : “Due titolari in dubbio. Schick e Dzeko insieme…” : Il suo esordio, seppur non brillantissimo, ha portato in dote una preziosa vittoria. Preziosa perché si veniva da una settimana travagliata, con l’eliminazione in Champions, l’esonero dell’allenatore e la rescissione col ds. Non era facile ripartire, ma la Roma spera di aver ritrovato la tranquillità con l’arrivo di Ranieri e il successo di lunedì scorso. Ora, l’anticipo in casa della Spal. Ha parlato di ...

Roma - il cerchietto magico di Schick fa esplodere il sorriso di Ranieri : Senza dimenticare, ovviamente, il valore modesto dell'avversario che ha avuto il suo peso nell'economia della prestazione giallorossa. L'impressione, comunque, di una manovra meno leziosa, molto più ...

Schick si riprende la Roma : “adesso voglio giocare al fianco di Dzeko” : Patrik Schick nella serata di ieri ha messo a segno la rete decisiva per la vittoria della Roma sull’Empoli nel giorno del ritorno di Ranieri Patrik Schick è stato decisivo ieri nella vittoria della Roma sull’Empoli, la prima del nuovo corso targato Ranieri. Il neo tecnico ha dato fiducia al ceco, il quale col nuovo modulo potrebbe anche giocare al fianco di Dzeko. “Il mister mi ha detto che devo far vedere la cattiveria ...

