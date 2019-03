Mare Jonio | il trionfo di Matteo Salvini nelle parole di Alan Friedman ad Agorà

liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) No, adnon piace affatto. Eppure anche il giornalista e firma del Corsera è costretto ad ammettere l'ovvio: che le politiche del leader della Lega attraggono consensi. E che dunque, evidentemente, non sono poi così sbagliate. L'indiretta confessione piove negli studi di

amnestyitalia : La nave #MareJonio di @RescueMed batte bandiera italiana, quindi i 49 naufraghi sono di fatto già sul territorio na… - LegaSalvini : ++ LAMPEDUSA, #SALVINI A SKY TG24: 'LA NAVE DEI CENTRI SOCIALI NON ENTRA' ++ - Noiconsalvini : PER SALVINI LA 'MARE JONIO' È UNA NAVE DI CENTRI SOCIALI E NON DEVE SBARCARE IN ITALIA. EBBENE, CHE C'È DI SBAGLIAT… -