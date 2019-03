L' IA porterà a una catastrofe ai ritmi di sviluppo attuali

Chelsea - Antonio Conte porterà il club in tribunale : Secondo il “The Times“, l’ex manager del Chelsea, Antonio Conte, sarebbe pronto a portare il club londinese in tribunale pur di avere la buonuscita di 10,5 milioni che gli spetta. Il club di Roman Abramovic non ha intenzione di pagare l’allenatore italiano, sostenendo di non avere debiti con il tecnico, visto il comportamento che ha avuto lo stesso Conte negli ultimi mesi e le presunte violazioni dei regolamenti ...

SpaceX e la nuova era del volo umano : un passo rivoluzionario sulla strada che porterà uomini su Luna - Marte e oltre : Si è conclusa con un tuffo nell’Oceano Atlantico la missione della prima navicella spaziale privata per il trasporto umano da e verso la Stazione spaziale internazionale. Il primato spetta a SpaceX e alla sua Crew Dragon, il nuovo veicolo destinato ben presto ad affiancare la Soyuz nel servizio di taxi per l’orbita bassa. La capsula fa parte – insieme alla Cst-100 Starliner di Boeing – del Crew Commercial Program, un programma della Nasa che ha ...

F1 - la Mercedes porterà una terza versione della W10 nel GP d’Australia. Nuovo cambio in corsa per rispondere alla Ferrari : Un Nuovo cambio, una terza versione della W10: la Mercedes non si accontenta e vuol trovare la quadratura del cerchio in vista dell’esordio stagionale nel Mondiale di F1 che avverrà tra un paio di settimane in Australia a Melbourne. “Anche se siamo molto entusiasti di questa vettura, sappiamo che cambierà di Nuovo ogni millimetro quando raggiungeremo la prima gara a Melbourne” le parole di James Allison, direttore tecnico ...

Beautiful - anticipazioni USA : arriva SHAUNA - quali novità porterà? : Nelle puntate americane di Beautiful, a partire dal 3 aprile, l’attrice Denise Richards debutterà nella soap col ruolo di SHAUNA Fulton, la madre di un’altra recente new entry, Flo, che in Italia vedremo tra parecchi mesi. Come già riportatovi, SHAUNA proviene (come la figlia) da Las Vegas: si tratta di una donna che ha lottato molto, ma che ama anche vivere la vita pienamente, anche nei suoi aspetti più divertenti. Beautiful, ...

Nokia 9 PureView - Nokia 4.2 e Nokia 3.2 supporteranno il Face Unlock con una soluzione software potenziata : Nokia ha ora scelto Sensory che ha integrato il riconoscimento facciale TrulySecure per potenziare il Face Unlock disponibile sui nuovi Nokia 9 PureView, Nokia 4.2 e Nokia 3.2. Sembra che l'algoritmo integri le più recenti tecnologie AI di Sensory, la quale ritiene "quasi impossibile" per un impostore accedere a un dispositivo o un'applicazione protetti da questa soluzione. L'articolo Nokia 9 PureView, Nokia 4.2 e Nokia 3.2 supporteranno il ...

Elon Musk porterà il primo lander privato sulla Luna : Il lancio della sonda Beresheet in Florida (foto: Getty Images) Nella notte italiana è decollata da Cape Canaveral, in Florida, la prima sonda privata diretta sulla Luna. Si tratta del lander israeliano Beresheet, montato a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk. Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster’s third launch and landing. ...

Spazio - grande attesa per il lancio “biblico” di Bereshit verso la Luna : la navicella israeliana ne studierà il campo magnetico e porterà un po’ della cultura umana a bordo : Nonostante Neil Armstrong abbia posato piede per la prima volta sulla superficie Lunare quasi 50 anni fa, solo altri due Paesi nel mondo sono riusciti a realizzare un atterraggio “morbido” sul nostro satellite: Unione Sovietica e Cina. Ora Israele intende unirsi a questo club esclusivo. SpaceIL è un’organizzazione israeliana che sta guidando la nazione verso le stelle dal 2011. Fondata con l’intenzione di promuovere l’educazione scientifica e ...