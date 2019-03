Inter-Napoli | morte tifoso | Ciccarelli condannato a 3 anni e 8 mesi

Scontri Inter-Napoli : cinque condanne per la morte dell’ultras Belardinelli : Sky dà notizia delle prime condanne per gli Scontri avvenuti lo scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli, all’esterno dello stadio Giuseppe Meazza, Scontri nel corso dei quali è morto Daniele Belardinelli, investito da una o due macchine. Sono cinque gli ultras condannati dalla Procura di Milano fino a questo momento. Lo ha deciso il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi a seguito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunto ...

Morte Daniele Belardinelli - 5 condanne per gli scontri prima di Inter-Napoli : Cinque condanne a pene fino a 3 anni e 8 mesi di carcere sono state inflitte ai 5 ultras processati con rito abbreviato per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. Lo ha deciso il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, a seguito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri. La pena più ...

Inter-Napoli - 5 ultras condannati per gli scontri in cui morì Daniele Belardinelli. Pene fino a 3 anni e 8 mesi in abbreviato : Cinque ultras sono stati condannati per gli scontri prima di Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. Il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, ha stabilito Pene fino a 3 anni e 8 mesi per rissa aggravata e altri reati: la condanna più alta è stata inflitta a Nico Ciccarelli, storico capo ultrà della curva nerazzurra. L’l’inchiesta sui fatti del 26 dicembre scorso nella zona tra via Novara e i giardinetti di via Fratelli ...

Il commissario Asl Napoli 1 : «Nessuna indagine Interna - Ospina non era da codice rosso» : «Ha rifiutato il ricovero» Ai microfoni di Radio CRc è intervenuto Ciro Verdoliva commissario della Asl Napoli 1. Ha raccontato che Ospina è arrivato all’Ospedale San Paolo senza consultare il 118. E ha dichiarato che «non c’è alcuna indagine interna, solo una verifica per capire quali sono le migliori procedure da applicare». «Inizialmente è stato classificato come codice rosso poi tramutato in verde. Ero lì e ho visto un ottimo ...

Calcio - Serie A 2019 - 28ma giornata : derby della Madonnina all’Inter - sorride il Napoli : Le sfide odierne della 28ma giornata della Serie A di Calcio offrono molti spunti di riflessione: il piatto forte della tornata, il derby della Madonnina va all’Inter, che batte per 2-3 il Milan al termine di una sfida davvero incredibile con i nerazzurri per due volte avanti di due gol e per due volte vicini ad essere riacciuffati dai rossoneri. Spacca il match Vecino, nella ripresa raddoppia de Vrij. Accorcia Bakayoko, ma Lautaro ...

Autista del 118 minacciato a Napoli - si chiude all'Interno dell'ambulanza : Un Autista del 118 in servizio a Napoli, è stato costretto a chiudersi dentro il mezzo di emergenza per evitare un'aggressione. L' episodio è avvenuto lungo corso Umberto nel primo pomeriggio, durante ...

Gianni Mura : “Napoli - buon allenamento. L’Inter come all’oratorio” : “Napoli troppo cedevole, ma poteva permetterselo” Su Repubblica Gianni Mura commenta il turno di Europa League e ovviamente parte dal dato che il Napoli è in corsa e l’Inter no. come ogni competente di calcio che si rispetti, riguardo al Napoli scrive: 1-3 a Salisburgo, ma poteva permetterselo dopo il 3-0 dell’andata e ancor più dopo il gol di Milik in avvio. gol che obbligava gli avversari a segnarne 5, per passare. Quindi, buon ...

Europa League : le possibili avversarie del Napoli. Inter e Siviglia fuori - passano Chelsea e Arsenal : Ecco le sette squadre che il Napoli potrà pescare domani nel sorteggio per i quarti di finale di Europa League. Appuntamento domani, venerdì, alle 12. Lo Slavia Praga segna il gol decisivo al 119esimo e batte il Siviglia 4-3 ai supplementari, e va ai quarti. L’Arsenal ha rimontato il Rennes, ha vinto 3-0. Il Chelsea di Sarri ha scherzato la Dinamo Kiev: ha vinto 5-0 in trasferta Il Valencia si è salvata al 90esimo e ha pareggiato 1-1 in ...