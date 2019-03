Il conducente è Ousseynou Sy | l' uom che voleva bruciare 51 bambini | ha precedenti per

Il conducente è Ousseynou Sy : ha precedenti per abuso su minore e guida da ubriaco : Chi è l’autista del bus che ha provocato il terrore sequestrando gli studenti: Ousseynou Sy, l’autista 47enne di origini senegalesi dopo aver sequestrato la scolaresca ha incendiato il bus sulla strada provinciale 415 che collega Pantigliate a San Donato Milanese, in provincia di Milano, ha agito per protestare contro le morti nel Mediterraneo: «Vanno fermate le morti nel Mediterraneo, ora da qui non scende nessuno». È stato fermato ...