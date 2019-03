Cipollini alla sbarra | pugni | calci e minacce di morte all' ex moglie Sabrina Landucci

Mario Cipollini a processo per minacce alla ex : “Ti spacco tutto - sentirai il rumore delle ossa” : Il Gup di Lucca ha deciso il rinvio a giudizio per Mario Cipollini: il processo per l'ex campione italiano di ciclismo, accusato dalla ex moglie Sabrina Landucci di stalking, maltrattamenti e lesioni, comincerà il prossimo 28 giugno: "L'ha attaccata con pugni, schiaffi, calci, con lesioni e minacce di morte".Continua a leggere

