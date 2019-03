Antonio Razzi | Ho 70 anni e ho voglia di scatenarmi | la politica non mi interessa

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) "Sto realizzando che la vita è troppo breve per fare cose che non ci piaccio". Con queste parole l'ex parlamentare di Forza Italia,, spiega a Il Tempo i motivi che lo hanno portato a diventare un concorrente di Ballando con le stelle. La trasmissione, condotta da Milly Carlucci, inizierà il 30 marzo e vedrà tra i concorrenti anche l'ex politico salito alla ribalta per i suoi rapporti con Kim Jong-un e Donald Trump."Io adesso dinon ne voglio sapere più nulla. Ho occhi soltanto per la mia compagna, Ornella Boccafoschi. Una siciliana di Giarre doc. Una grande ballerina. ... Non voglio avere nulla a che fare in questo momento con la, che sia di opposizione o di Potere".racconta come la sua passione per la danza non sia nata di recente:"Quando stavo in Svizzera andavo sempre in discoteca a ballare, fino a tardi. Poi ...

