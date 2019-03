Spazio | la Terra è formata dagli stessi elementi del Sole | ma in versione “meno volatile”

Così il satellite italiano Prisma vedrà l'anima della Terra : record nello Spazio : 'E invece è ciò che serve alla Scienza per studiare la Terra e per difenderla - prosegue Suetta - Grazie ai dati raccolti da Prisma avremo fotografie del nostro pianeta ben al di là di ciò che è ...

La navetta SpaceX è atterrata : inizia l'èra dei voli commerciali nello Spazio : La capsula Crew Dragon, la nuova navetta americana destinata a trasportare gli astronauti facendo la spola da e verso la Stazione spaziale internazionale (Iss), ha completato il suo volo dimostrativo. L'atterraggio nell'Oceano Atlantico è stato un successo. Il veicolo è della compagnia spaziale priv

Spazio - l'Italia lancia Prisma : osserverà la Terra come mai prima : Milano, 6 mar., askanews, - Il pianeta Terra non sembrerà più lo stesso dopo che lo avremo visto attraverso l'occhio di Prisma, la missione interamente italiana che, salvo ulteriori rinvii, dovrebbe ...

Spazio : meno di 3 settimane al lancio di PRISMA - osserverà la Terra utilizzando la banda iperspettrale : L’orologio del countdown è sempre più vicino al go per il decollo del satellite dimostrativo italiano PRISMA. Il lancio è programmato quando in Italia saranno le ore 02:50 di mattina del 15 marzo dalla base spaziale europea di Kourou nella Guiana Francese utilizzando il lanciatore VEGA. Il decollo, precedentemente previsto nella notte tra l’8 ed il 9 marzo, è stato rinviato di una settimana a causa della riprogrammazione di tutte le attività di ...

La vegetazione rossa - il Mediterraneo nero : Favignana - Levanzo e la Sicilia occidentale vista dallo Spazio [FOTO] : Acquisita il 3 settembre 2018 dal satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus, questa immagine mostra parte della Sicilia occidentale e due delle principali Isole Egadi: Favignana e Levanzo. Questa immagine a falsi colori includeva il canale dell’infrarosso vicino ed è stata processata secondo una certa modalità, che fa apparire la vegetazione di un colore rosso acceso. I brillanti colori del turchese vicino alla città portuale ...

Spazio - la sonda giapponese Hayabusa 2 atterrata su Ryugu : Milano, 22 feb., askanews, - Missione compiuta: la sonda giapponese Hayabusa 2 della Jaxa, Agenzia spaziale nipponica, è atterrata con successo sull'asteroide Ryugu a oltre 340 milioni di chilometri ...

Spazio : successo per la sonda giapponese Hayabusa2 - atterrata con successo sull’asteroide Ryugu : La sonda giapponese Hayabusa2 è atterrata con successo sull’asteroide Ryugu, alla ricerca di indizi sull’origine del sistema solare. “Confermiamo la comunicazione di dati con la sonda, dopo il touchdown, e sembra che il touchdown abbia avuto successo ma dobbiamo analizzare diversi dati che abbiamo via via ricevuto prima della conferma finale“, ha detto inizialmente il portavoce della Jaxa alla AFP. La conferma ufficiale ...

Spazio - la sonda Haybusa 2 si prepara ad atterrare su Ryugu : Milano, 20 feb., askanews, - La sonda giapponese Hayabusa 2 si prepara a scendere sul suolo dell'asteroide Ryugu, un sasso spaziale dal diametro di circa 900 metri che vaga nel cosmo a circa 300 ...

San Valentino - le immagini Esa dallo Spazio : amate la Terra : In occasione di San Valentino l'Agenzia spaziale europea (Esa) ha pubblicato alcuni video di luoghi del pianeta Terra visti dallo Spazio che hanno assunto la forma di un cuore per cause naturali. Un modo per celebrare la festa degli innamorati ma anche per lanciare un monito a tutta l'umanità: amare il pianeta significa prendersene cura. Le barriere coralline dell'Isola Moorea sono minacciate dall'inquinamento e dalla pesca, le acque del lago ...

Spazio : un anno fa iniziava l’avventura di IKUNS - satellite kenyano per l’osservazione della Terra : A poco più di un anno dalla consegna alla JAXA del cubesat 1KUNS – First Kenyan University Nanosatellite – per il suo lancio verso la ISS e successivo rilascio in orbita dal modulo Kibo, avvenuto poi l’11 maggio, il piccolo satellite sviluppato dal Kenya nell’ambito del programma IKUNS di ASI, con il contributo di Sapienza Università di Roma, continua ad inviare interessanti immagini della superficie terrestre sottostante. IKUNS – ...

Vedere la Terra dallo Spazio potrebbe cambiare il mondo - parola di Virgin Galactic : ... ossia un meraviglioso avamposto, culla della vita, in un vuoto apparentemente infinito, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui le persone pensano al loro mondo . "Più persone vedono la Terra ...

Spazio - arriva ‘Prisma’ : il satellite italiano per il monitoraggio della Terra : Si avvicina il lancio del satellite Prisma, che con il suo ‘occhio’ ad alta tecnologia gettera’ uno sguardo globale sul pianeta e promette di innovare profondamente lo studio dell’ambiente. E’ una missione tutta italiana, dagli strumenti al centro di controllo a Terra, al satellite che la portera’ in orbita fra l’8 e il 9 marzo. Grazie alla sua super-vista, Prisma (PRecursore IperSpettrale della Missione ...

Spazio - Osservazione della Terra : il MiBAC assume la leadership europea per l’utilizzo di Copernicus : Il nuovo Programma spaziale europeo rappresenterà una vera e propria rivoluzione nella salvaguardia dei monumenti, favorendo attività di monitoraggio e analisi a fini di tutela, conservazione e sicurezza: lo spiega in una nota il Ministero per i Beni e le Attività culturali. Si precisa che il governo, su impulso del ministro Alberto Bonisoli, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha svolto un’azione decisiva ...