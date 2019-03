Sicurezza del territorio | la GdF intercetta e arresta latitante

Stazione Tiburtina - i residenti 'Spostamento ad Anagnina?' autostazione vitale per la Sicurezza della zona' : Il Corriere della sera ha oggi evidenziato i recenti fatti di cronaca e la lunga serie di arresti alla Stazione dei pullman 'L'autoStazione Tibus - informa il Comitato Cittadini Stazione Tiburtina in una nota diffusa attraverso la propria pagina Facebook - è ...

Via della Seta - Moavero Milanesi a Sky TG24 : “Alleanza con Usa non è in discussione. La priorità è la Sicurezza” : “La tradizionale alleanza con gli Stati Uniti non è messa in discussione”. Sono le parole del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a L’Intervista di Maria Latella su Sky TG24, in merito al memorandum che il nostro governo firmerà con la Cina sulla cosiddetta via della Seta, che secondo il titolare della Farnesina non scalfirà i rapporti tra Italia e Usa. L’Intervista di Maria Latella in onda sui canali 100 e 500 ...

Via della Seta : la Lega insiste - "Viene prima la Sicurezza degli italiani" : Sulla Via della Seta la Lega insiste: la sicurezza degli italiani viene prima del'interesse economico. "E' fondamentale - si apprende da fonti del Carroccio al termine del vertice di governo sul memorandum tra Italia e Cina - aiutare le aziende italiane a crescere ed esportare all'estero, per raggiungere i numeri di Francia e Germania, e per questo ringraziamo per il grande lavoro fatto Conte, Di Maio e Geraci. Ovviamente la sicurezza ...

Disturbo del sonno e Sicurezza alla guida : essere stanchi è come essere ubriachi : In occasione del World Sleep Day, la Giornata Mondiale del sonno, che, dal 2008, ricorre ogni anno il venerdì prima dell’Equinozio primaverile, l’Ovale Blu organizza la Tavola Rotonda: Tecnologie Ford. Destinazione sicurezza. Ford Sleep Suit: disturbi del sonno e guida responsabile, in collaborazione con sonnomedica, il Centro di Medicina del sonno specializzato nella cura di disturbi del sonno, l’intento di Ford è quello di indagare ...

Sicurezza dei locali d'intrattenimento e di pubblico spettacolo i controlli della Questura di Catania a garanzia della vita dei cittadini : Non sono, certo, una novità per i catanesi, ma dopo i recenti e tristi fatti di cronaca, i più serrati i controlli della Polizia di Stato sulla Sicurezza dei locali pubblici, a garanzia dell'incolumità dei cittadini che frequentano pub, discoteche e luoghi di ritrovo, assumono un ...

Huawei chiama in causa Apple e Google sulla questione della Sicurezza dei dati : Scrivere insieme le regole sulla sicurezza digitale: sedersi “allo stesso tavolo” e parlare con le istituzioni, ma soprattutto “ascoltare i cittadini”. E' questa l'intenzione di Huawei per garantire la protezione dei dati con l'avvento della tecnologia 5G. La visione è stata espressa dai due top manager europei del colosso della telefonia: Abraham Liu, vicepresidente di Huawei per l'Europa, e Thomas Miao, Ceo per l'Italia. “Apertura e ...

Boeing 737 Max 8 - stop anche negli Usa. Trump : 'Sicurezza del popolo americano è la nostra prima preoccupazione' : All'indomani della decisione di bandire il Boeing 737 Max 8 dai cieli d'Europa e di molti altri Paesi del mondo , è il turno anche di Usa e Canada . Il presidente Donald Trump ha annunciato la firma di un provvedimento d'emergenza per fermare il modello dell'aereo precipitato in Etiopia la scorsa domenica:...

Cielo Unico Europero : riconoscimento della Commissione Ue al progetto dell’Aeronautica Militare -ENAV sulla Sicurezza e la gestione del traffico aereo : La Commissione europea ha assegnato un riconoscimento all’Aeronautica Militare e ad ENAV (la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia) per un progetto congiunto sulla sicurezza nella gestione del traffico aereo nazionale. La speciale menzione, nell’ambito del concorso “Single European Sky (SES) Awards 2019”, è in occasione del World ATM Congress 2019 di Madrid, il maggiore evento dell’anno nel campo della gestione del traffico ...

Messa in Sicurezza delle strade - il Ministro Lezzi scrive a Toma : 10 milioni al Molise : I fondi destinati ai piccoli comuni delle aree interne, con popolazione inferiore ai 2mila abitanti CAMPOBASSO. Dieci milioni di euro per un Piano straordinario di Messa in sicurezza delle strade: ...

"La Sicurezza nazionale viene prima di ogni cosa" - dice Salvini sulla Via della Seta : "La sicurezza nazionale viene prima di qualunque altra cosa, di ogni interesse commerciale". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, parlando, a margine della presentazione delle celebrazioni di Leonardo, della prossima firma di un memorandum di intesa con la Cina. Memorandum riguardo al quale ha aggiunto: "Ne stiamo parlando". Salvini ha comunque voluto rassicurare sulla tenuta del governo: "Sono felice di essere a fianco del ...

Via della Seta - sos Ue : ‘Possibili rischi per Sicurezza’. Ambasciata Usa : ‘Italia analizzi con attenzione gli accordi con la Cina’ : La preoccupazione dell’Europa, il suggerimento degli Stati Uniti, la ‘lettura’ cinese dei fatti, le polemiche interne. L’adesione dell’Italia alla nuova Via della Seta continua a far discutere sia dentro che fuori i confini nazionali, nonostante le rassicurazioni e i paletti messi dal governo all’alleanza commerciale con la Cina che tanto ha infastidito sia gli Usa che l’Unione europea. Per Bruxelles, ...

Roma - la Luiss e l'Arma insieme per lo studio della scienza della Sicurezza : E' stata poi presentata la seconda edizione del Corso di Perfezionamento Universitario in scienza della sicurezza Interna ed Esterna, riservato alla formazione di oltre 50 Ufficiali Superiori e ...