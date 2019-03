Paolo Gentiloni a Circo Massimo | Riprenderei D' Alema e Bersani nel Pd? No

Paolo Gentiloni eletto presidente Pd nomina i vice : c'è anche Anna Ascani : La cosa rossa prende forma: Nicola Zingaretti è stato infatti proclamato segretario dall'Assemblea nazionale del partito, riunita a Roma. "Il Pd deve tornare al senso della sua missione. Prima di tutto dobbiamo cambiare tutti noi, occorre un partito diverso, più aperto, più inclusivo, realmente demo

Paolo Gentiloni è il presidente del Pd : 12.58 Paolo Gentiloni è stato eletto presidente del Pd dall'Assemblea nazionale a Roma.Circa mille delegati a suo favore, nessun voto contrario, 86 gli astenuti. Il nuovo Pd "non nasce dall'abiura del passato, ma dalla consapevolezza che impone riflessioni e programmi nuovi, alleanze per l'alternativa", dice Paolo Gentiloni dal palco dell'assemblea Pd. "Vince la squadra, no a posizioni personali", ha detto.

Matteo Renzi - la trappola contro Paolo Gentiloni presidente Pd : si dice che... : Matteo Renzi - si legge su Repubblica - non andrà all'assemblea nazionale del Pd chiamata a ratificare l'elezione di Nicola Zingaretti. Motivi famigliari. Maria Elena Boschi ci sta pensando, Luca Lotti invece ci sarà. Secondo il quotidiano, Matteo Renzi è d'accordo la nomina di Paolo Gentiloni presi

Paolo Gentiloni : 'Il governo è esaurito - il Pd ora può ripartire' : Presidente Gentiloni, vi godete la crisi di governo mangiando popcorn? 'Non ci godiamo un bel niente. Penso che sia allucinante un governo che si schianta su un treno. Mentre il Paese è isolato e ...

Nicola Zingaretti - usato sicuro per il Pd : non solo Luigi Zanda - torna anche Paolo Gentiloni : anche nel secondo giorno da segretario, Nicola Zingaretti si tiene lontano dal Nazereno. Va ad Anagni, alla Saxa Gres, una fabbrica che rischiava di perdere più di 300 posti di lavoro e, grazie a una riconversione industriale in chiave green, si è rimessa in piedi. «Questa è l' Italia che ci piace»,

Primarie Pd - Paolo Gentiloni : “Ora niente giochini con 5S - non possiamo deludere elettori” : L'ex premier Paolo Gentiloni ha commentato così le Primarie del Pd: "L'investimento fatto da 2 milioni di persone sul Pd non può essere deluso. Dobbiamo vincere le elezioni, recuperare ovviamente il nostro elettorato, ma non dobbiamo fare giochini coi 5 Stelle". Potrebbe essere proprio Gentiloni il nuovo presidente del Pd.Continua a leggere

“Daje Paolo un po’ di zuccheri” - il regalo di “Calenda scrutatore” a Gentiloni. E l’ex premier reagisce così : Due ciambelle fritte con tanto di dedica a penna sulla busta di carta (“daje Paolo, un po’ di zuccheri“): è il dono inviato dall’ex ministro Carlo Calenda a Paolo Gentiloni, in occasione della giornata delle Primarie del Pd. Calenda, impegnato come scrutatore a piazza del Popolo, a Roma, ha affidato il pacchetto a uno dei fotografi oggi ?impegnati nella copertura delle operazioni di voto, che lo ha portato a via Goito, ...

Alessandro Sallusti - il colpo di grazia a Paolo Gentiloni : "Non dico che va ai giardinetti ma quasi" : "Il vero leader porta i voti. Paolo Gentiloni non ha fatto male, era molto amato dagli italiani ma non aveva un voto e dopo Palazzo Chigi non dico che sia andato ai giardinetti, ma siamo lì". Alessandro Sallusti, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, affonda il Pd che ormai "è morto". Il vero

La sfida impopulista : l'ex premier Paolo Gentiloni alla Feltrinelli di Genova spiega il suo manifesto : ... cresciuta nel quartiere di Sampierdarena, uno dei più degradati della Superba, hanno risposto ai problemi che attanagliano il PD, un partito vittima delle sue stesse personalità, un mondo politico ...