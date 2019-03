Mare Jonio sbarca a Lampedusa | sequestrata | Procura indaga per favoreggiamento

Ecco come si è sbloccato il caso della Mare Jonio : Alla fine va come voleva Matteo Salvini senza che davvero lui ci mettesse mano. Al Viminale sono state ore concitate: la nave Mare Jonio spinge verso l'approdo in Italia, il ministero dell'Interno risponde con una direttiva per uno "stop definitivo alle azioni illegali della Ong". Poi l'epilogo: nave sequestrata, migranti scesi e interrogatori in vista. Fonti vicino al capo della Lega garantiscono che questa volta nulla è comparabile al caso ...

Mare Jonio - Saviano : “Atto buffone del Ministro della Malavita”. Salvini : “Lo querelo” : Botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Lo scrittore: "Alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà il Ministro della Mala Vita dal rischio concreto di finire in carcere, assistiamo all'ennesimo atto da buffone sulla pelle dei migranti". Il vicepremier minaccia una querela.Continua a leggere

Lampedusa - sequestrata la nave Mare Jonio : migranti fatti sbarcare - Inchiesta della Procura per favoreggiamento : La Mare Jonio è entrata nel porto di Lampedusa scortata dalla Gdf, che ha sequestrato la nave e fatto sbarcare i 48 migranti soccorsi. "Liberté, liberté": è stato l'urlo liberatorio. A disporre il ...

Mare Jonio - vicepresidente Asgi : “Salvini? Intervenire era un obbligo - altrimenti si sarebbe commesso un reato” : “Questa direttiva non ha alcun valore rispetto alle normative internazionali”. Gianfranco Schiavone, vicepresidente di Asgi – Associazione studi giuridici sull’immigrazione – non usa mezzi termini nel definire una prevaricazione la direttiva diramata dal Viminale e firmata da Matteo Salvini allo scopo di impedire lo sbarco dei 49 migranti salvati da Mare Jonio, la nave della Ong Mediterranea. E ne contesta l’interpretazione ...

Migranti - la nave Ong Mare Jonio nel porto di Lampedusa : ordine di sbarco : "In Italia con il mio permesso non mettono piede", minacciava di buon mattino il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Alle sette di sera, però, la Mare Jonio, la nave di Mediterranea saving humans ...

La Procura di Agrigento sequestra la nave Mare Jonio : La Procura di Agrigento sequestra la nave Mare Jonio. I 49 migranti a bordo della nave sono sbarcati al porto di Lampedusa. L’equipaggio verrà interrogato dalla polizia giudiziaria per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Questa nave ha messo in pericolo la vita di 49 persone”, ha detto i

Sbarcano a Lampedusa i 49 migranti della Mare Jonio. Salvini : “Arrestare i responsabili” : «In Italia con il mio permesso non mettono piede», minacciava di buon mattino il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Alle sette di sera, però, la Mare Jonio, la nave di Mediterranea saving humans con 48 persone soccorse al largo della Libia, è entrata nel porto di Lampedusa. Per essere subito posta sotto sequestro dalla Guardia di finanza, con l...

Mare Jonio - la nave con 48 migranti a bordo attracca a Lampedusa. Loro urlano : “Liberté - liberté” : Nel video l’arrivo al porto di Lampedusa della “Mare Jonio“, con 48 migranti a bordo. Si sente il coro ripetuto “liberté, liberté”. Nei minuti successivi sono scesi dalla nave tra qualche applauso della gente accorsa nel molo di Lampedusa: il primo è un minore africano avvolto da una sciarpa bianca. I migranti vengono fatti salire sui mezzi delle forze dell’ordine. L'articolo Mare Jonio, la nave con 48 ...

Mare Jonio - Matteo Salvini esulta : "Sequestrata la ong dei centri sociali - ottimo. I trafficanti di uomini..." : Pugno di ferro contro la Mare Jonio, la Ong che in barba alle regole, lunedì, ha recuperato 49 immigrati sbarcati nella serata di martedì al porto di Lampedusa. Il pm Luigi Patronaggio della procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave e ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per favo

Mare Jonio - Matteo Salvini : “La nave è inserita in un traffico di esseri umani” : Dopo aver autorizzato lo sbarco dei 49 migranti la Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave. Salvini: "È certo che questa imbarcazione non abbia soccorso naufraghi che rischiavano di affogare ma sia inserita in un traffico di esseri umani, organizzato, concordato e programmato".Continua a leggere

Mare Jonio - SBARCO MIGRANTI A LAMPEDUSA/ Ira Salvini : nave Ong sequestrata da GdF : sequestrata nave MARE JONIO a LAMPEDUSA, SBARCO dei 50 MIGRANTI. Salvini "I porti sono chiusi', ma il Governo ordina il sequestro della Ong

Mare Jonio entra in porto - sequestro probatorio nave : Mi è crollato il mondo addosso. Ma da allora ho smesso di credere in Babbo Natale. Questo presunto salvataggio di questa nave gestita dai centri sociali era organizzato da giorni ", accusa. "Oggi ...

La nave Mare Jonio entra nel porto di Lampedusa : Lo sbarco dei migranti è cominciato intorno alle 20. Secondo il Viminale, sarebbe stata messa sotto sequestro, dopo l’apertura di un fascicolo di indagine da parte della procura di Agrigento. Leggi

Mare Jonio entra a Lampedusa : sequestrata <br>Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni meteomarine avverse ci è ...