Mare Ionio | Bersani | “Disumano | li portino a terra” Poi sbotta | “Come c… si fa? Se ai 5

Ong - Salvini svela il profilo di Casarini di Mare Ionio : 'Pregiudicato ex consulente Pd' : Matteo Salvini, sin dal suo insediamento al Ministero dell'Interno, ha fatto capire di avere tutte le intenzioni di dare seguito a quelle che erano state le sue promesse in sede di campagna elettorale in rapporto alla politica sull'immigrazione. Lo ha fatto anche e soprattutto chiudendo i porti alle Ong straniere, ritenendole non navi di salvataggio ma strumenti in mano a finanziatori occulti, interessati a mantenere vivo il business dei ...

Mediterranea - Matteo Salvini affonda la Mare Ionio : "Perché quelli della Ong sono da arrestare" : Arrestare i responsabili della Ong Mediterranea. affonda il colpo, Matteo Salvini, subito dopo le comunicazioni del portavoce della Marina libica sulle modalità di "salvataggio" dei 49 migranti trasportati dalla Mare Ionio fino a un miglio e mezzo dal porto di Lampedusa. Leggi anche: "Non c'è stato

Mare Ionio - Di Maio : “Ong ha agito contro ordini libici. Non sarà un altro caso Diciotti - soluzione in tempi brevi” : “Ho appena parlato con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Stiamo verificando il rispetto della legalità. Ci risultano diverse irregolarità: la Ong che è italiana ha agito senza aver ascoltato gli ordini della Guardia Costiera libica, andando contro questi ordini”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, arrivando a Potenza, aggiornando i cronisti sulla vicenda della nave Mediterranea. “Confermo che non sarà ...

Ong Mediterranea - prima pagina di Repubblica : "Aprite i porti". Che caso : chi c'è a bordo della Mare Ionio : "Aprite i porti". Più endorsement di così, non si può. Repubblica si schiera con un titolone in prima pagina a fianco della nave Mare Ionio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans, da qualche ora ferma al largo di Lampedusa con a bordo 50 migranti salvati (in situazioni ancora poco chiare) nel

Mare Ionio - Fratoianni : “Governo di codardi - fateli sbarcare”. Molinari (Lega) : “Risultati ottimi - gente non muore più” : “La direttiva firmata in tarda sera dal ministro dell’Interno è un impasto di propaganda inaccettabile su una vicenda come questa. Continuare a giocare un esercizio muscolare e di carattere propagandistico sulla vita di persone in carne e ossa è una assoluta vergogna“. A dirlo, alla Camera, in merito alla vicenda della nave Mare Ionio bloccata al largo di Lampedusa con 49 migranti a bordo, è il deputato di Sinistra italiana, Nicola ...

Mare Ionio - Conte : “Non strumentalizziamo il singolo caso - di fronte all’emergenza siamo tutti perdenti” : “Invito tutti a non strumentalizzare il singolo caso, di fronte all’emergenza siamo tutti perdenti”. A dirlo, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito al caso della nave Mare Ionio bloccata al largo di Lampedusa e dopo le richieste di diversi deputati dell’opposizione di chiarire la posizione dell’esecutivo sulla questione. “Fin quando non riusciremo ad avere un approccio europeo, fino a quando ...

Migranti. Salvini 'In Italia non mettono piede. Mare Ionio nave dei centri sociali' : ROMA - 'Possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde così ...

Mare Ionio - Franceschini a Conte : “Alzi il telefono e dia l’ok allo sbarco”. Poi attacca Salvini e scoppia la bagarre : “Alzi quel telefono e faccia sbarcare la nave a Lampedusa. Dimostri di essere il presidente del Consiglio”. A dirlo, alla Camera, Dario Franceschini (Pd) a Giuseppe Conte, riferendosi alla Mare Ionio bloccata a largo di Lampedusa con 49 migranti a bordo. L'articolo Mare Ionio, Franceschini a Conte: “Alzi il telefono e dia l’ok allo sbarco”. Poi attacca Salvini e scoppia la bagarre proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti - Mare Ionio giunta a Lampedusa : 7.59 La nave Mare Ionio della Ong Mediterranea Saving Humans, con a bordo i 49 Migranti, fra cui 12 minori soccorsi in acque internazionali, è giunta a Lampedusa. Al momento è ferma a sud dell'isola siciliana per ripararsi dal maltempo. Di li "non si possono muovere" a causa del divieto di sbarco. La Guardia Costiera ha autorizzato alla nave un punto di fonda, ma non è stato assegnato un porto sicuro di sbarco.Una unità della GdF la controlla ...