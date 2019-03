Kate Middleton impeccabile con la Regina E spunta un pancino sospetto

dilei

(Di martedì 19 marzo 2019)e laElisabetta sono arrivate al King’s College per il loro primo evento congiunto.La prima in grigio, la seconda in rosa: perfette e formali come vuole l’occasione istituzionale. È evidente che la Sovrana sta istruendo la nipote acquisita nel futuro ruolo diconsorte. Con lei è tutta un’altra storia rispetto alla ribelle Meghan Markle. Senonché,cerca in ogni modo di coprirsi la pancia, quasi a voler nascondere forme sospette. Che sia davvero incinta per la quarta volta?Ma procediamo con ordine. Ladysi è presentata all’inaugurazione della Bush House con un abito-cappotto di Catherine Walker con cintura in vita e colletto nero, decisamente bon ton. La Duchessa abbina il nuovo acquisto (finalmente ha smesso coi ricicli) alle sue amate scarpe nere di Gianvito Rossi e clutch firmata Mulberry. All’outfit non ...

