Juve | non squalificate Ronaldo!

Juventus - Chiellini il CR7 della difesa : se non c'è lui si subisce di più : Giorgio Chiellini 'più invecchia e più migliorare'. A dichiararlo Massimiliano Allegri qualche mese fa. E il difensore sta infatti vivendo la sua miglior stagione all'età di 34 anni. Nella Juventus di ...

L’Ajax avvisa la Juventus - Neres : “non abbiamo paura dei bianconeri” : “Contro la Juventus e Cristiano Ronaldo cercheremo di fare un nuovo miracolo. E di giocare il nostro calcio, quello che abbiamo mostrato contro il Bayern, il Benfica e il Real Madrid. Non possiamo avere paura anche se contro di noi ci sarà una grande squadra. Ma la cosa più importante sarà riuscire a giocare il tipo di calcio che pratichiamo di solito, e al quale siamo abituati”. Sono le dichiarazioni di David Neres, il ...

Genoa-Juventus - le pagelle bianconere : Mandzukic non vede palla - Caceres regge : PERIN - voto: 5,5 Non si fa emozionare dagli applausi di Marassi, visto che nel primo tempo si supera sui tiri ravvicinati di Sanabria e Romero, ma di fronte all'amico Sturaro si scioglie con una ...

Juve - arriva la stoccata : CR7 sarà squalificato - regolamento non è carta igenica” : Come detto, l’UEFA ha aperto ufficialmente un’indagine nei confronti di Cristiano Ronaldo, reo di aver provocato i tifosi dell’Atletico Madrid al termine del match. Festeggiamenti piuttosto sopra le righe e forse decisamente esagerati. Paolo Ziliani, noto giornalista di “Il Fatto Quotidiano”, non ha perso occasione per lanciare la solita ed ennesima stoccata alla Juventus. Leggi […] More

Bonucci fissa le priorità delle Juve : "Vogliamo la Champions - non i 102 punti" : Chiuso per ferie. Il cartello non verrà appeso alla Continassa, ma la Juve riposerà per oltre una settimana: così ha deciso Massimiliano Allegri dopo l'impresa di Champions e la successiva, nonché ...

Juventus-Atletico - Cassano a Tiki Taka : “non credevo alla qualificazione” : Puntata scoppiettante a Tiki Taka, si è parlato della giornata del campionato di Serie A ed in particolar modo della qualificazione della Juventus contro l’Atletico, impresa dei boanconeri e qualificazione ai quarti. Mughini sul Genoa: “la Juventus era la controfigura di quella contro l’Atletico ma era una situazione prevedibile”. Ciro Ferrara sulla vittoria contro l’Atletico: “la Juventus ha affrontato ...

Genoa-Juventus - Pjanic non nasconde l’amarezza per la sconfitta : Genoa-Juventus – Al termine del match tra i grifoni e bianconeri, conclusosi con la prima sconfitta in campionato per i campioni d’Italia, è arrivato il commento di Miralem Pjanic. Il centrocampista ha invitato tutti a non cercare scuse, a anzi a riflettere su quanto accaduto. Genoa-Juventus, le parole di Pjanic Il messaggio di Pjanic su […] More

Juventus-Genoa - Bonucci non si lamenta troppo : “avrei firmato per perdere oggi e vincere contro l’Atletico” : Le parole di Leonardo Bonucci dopo la prima sconfitta in campionato della Juventus: le dichiarazioni del difensore bianconero “Sconfitta indolore fino a un certo punto, perché perdere non è mai bello. Però, se doveva capitare, meglio che sia capitato oggi piuttosto che in altre partite”. Così Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky dopo la fine della partita che ha sancito la prima sconfitta in campionato della ...

Juventus - Pjanic : 'Non cerchiamo scuse - concentriamoci su cosa non ha funzionato' : La Juventus nel match delle 12:30 contro il Genoa ha perso per 2-0 la sua prima partita in questo campionato. I bianconeri erano ancora provati dopo la grande vittoria contro l'Atletico in Champions League e perciò un calo fisiologico era più che prevedibile. Adesso i bianconeri cercheranno di sfruttare la pausa per ricaricare le energie e soprattutto per ritrovare alcuni giocatori che adesso sono fermi ai box. Al termine della gara di oggi, ...

Mercato Juventus - blitz dello United a Genova : non solo Dybala nel mirino : Mercato Juventus – Non c’è Cristiano Ronaldo ma non per questo Genoa-Juventus ha meno spunti di interesse: lo sa bene anche il Manchester United che ha inviato alcuni osservatori a Marassi per la sfida tra rossoblu e bianconeri. Occhi puntati su diversi gioielli della scuderia di Allegri. Uno su tutti Paulo Dybala, ma non solo lui. Asse caldo Torino-Manchester in […] More

Genoa-Juve - proteste furiose dei rossoblu per un rigore non concesso [FOTO] : Si sta giocando il lunch match valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa e Juventus che si stanno affrontando in un match scoppiettante. Partita equilibrata nel primo tempo con occasioni da una parte e dall’altra, episodio chiave al 30′, colpo di testa di Kouame e tocco di mano di Cancelo, l’arbitro fischia calcio di rigore ma dopo annulla la decisione di un consulto al Var. Protesta furiose per ...

Genoa-Juve - Prandelli : 'Non sono imbattibili. Voglio una squadra coraggiosa' : Non ci sarà Cristiano Ronaldo, non convocato da Allegri dopo la straordinaria tripletta che ha permesso ai bianconeri di eliminare l'Atletico Madrid in Champions, ma Cesare Prandelli conosce benissimo ...

Juventus - Allegri pensa già all’Ajax : “giusto non convocare CR7 contro il Genoa - sbagliato credere di essere già in semifinale” : La Juventus tra Champions League e campionato, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa Dopo la magica notte di Champions League vissuta all’Allianz Stadium dalla Juventus, i bianconeri tornano a disputare una partita di campionato. Al Luigi Ferraris la squadra allenata da Massimiliano Allegri affronterà domani il Genoa. In vista dell’impegno in trasferta, l’allenatore ...

Juventus - la probabile formazione contro il Genoa : CR7 non convocato - tocca a Dybala : Questa mattina la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la gara contro il Genoa. I bianconeri domani faranno ricorso al turnover e in attacco non ci sarà Cristiano Ronaldo, che non è stato convocato. Dunque CR7 resterà a Torino per riposare ed essere pronto per le prossime sfide di campionato e di Champions League. contro il Genoa in attacco è possibile che ci sia il tridente formato da Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Mario ...