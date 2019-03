Il gaming mobile genera entrate il 20% superiori rispetto a console | PC e handheld

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) Che ilsia un segmento del nostro medium preferito sempre più in espansione è un fatto ormai risaputo da diversi anni ma sicuramente i freddi numeri ci aiutano a mettere in prospettiva questa incredibile crescita.I ricercatori di mercato di App Annie e IDC hanno pubblicato il loroSpotlight 2018 Review Report sottolineando proprio la notevolissima crescita del mercatonegli ultimi anni. Soprattutto un grafico mostra come il mercato delabbiato il 20% diin più di quello, PC ecombinati. Questo dato include le spese degli utenti sia digitali che fisiche ma non lederivanti dalla pubblicità.Si tratta in ogni caso di un grafico decisamente interessante. Possiamo vedere la crescita esponenziale del mercato, quelle quasi piatte di PC ee la progressiva decrescita dell'universo ...

Eurogamer_it : Il gaming mobile è ormai un mercato che supera di gran lunga tutti gli altri - EMME_GAMING_ : Sempre stasera in VPL Italy scendono in campo gli #EmmeWolvesEsport club di #Proclub su #Fifa19 piattaforma… - TuttoAndroid : Scopriamo come Qualcomm Snapdragon Elite Gaming sta cambiando l’esperienza di gioco mobile -