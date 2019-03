Foreign fighter condannato a morte in Iraq Dal Belgio all' Isis | i ' processi' sommari

Isis - Irlanda permette rimpatrio a una Foreign fighter. Ma i Paesi europei temono il ritorno dei combattenti : Lisa Smith, cittadina irlandese partita nel 2015 per unirsi allo Stato Islamico in Siria e oggi madre di un bambino di due anni, potrà tornare a casa. La decisione del primo ministro di Dublino, Leo Varadkar, rappresenta un precedente importante su un tema, quello dei foreign fighters europei rinchiusi nelle carceri in Siria e Iraq, che sta angosciando i governi europei, timorosi che i rimpatri di centinaia di radicalizzati possano rappresentare ...

Foreign fighter pentito - appello da Siria : "Riportatemi a Milano" : Monsef el Mkhayar, marocchino arruolatosi nello Stato islamico e catturato dalle Forze Siriane democratiche, lancia il suo appello: "Sono pentito, portatemi via" Segui su affaritaliani.it

L'Italia è pronta per il possibile ritorno dei Foreign fighters dell'Isis? : La fine del Califfato è vicina. La battaglia ormai è circoscritta a pochi chilometri quadrati della Siria orientale e i militanti che ancora combattono dovrebbero essere soltanto qualche centinaio . ...

MORTO FIGLIO 3 SETTIMANE DI SHAMIMA BEGUM/ Ex Foreign fighter - Labour attacca governo : SHAMIMA BEGUM, chi è la 19enne 'sposa jihadista' che ha sconvolto il Regno Unito e ora vuole tornare in patria: il suo terzo FIGLIO è MORTO in Siria.

Il figlio di tre settimane dell’ex Foreign fighter dell’ISIS Shamima Begum è morto : Il figlio di tre settimane di Shamima Begum, una delle tre adolescenti britanniche che nel 2015 andarono in Siria per unirsi allo Stato Islamico e a cui il Regno Unito ha tolto la cittadinanza, è morto. Il bambino, che si chiamava Jarrah, è

Iraq - 'pena di morte per Foreign fighter' : ROMA, 8 MAR - Il Presidente dell'Iraq, Barham Salih, ha reso noto che è prevista la pena di morte per i combattenti stranieri dell'ISIS, noti come foreign fighters. Lo riporta Al Jazeera. I ...

Terrorismo. Sbai : “Anche Italia revochi cittadinanza ai Foreign fighter” : “La Germania ha deciso di revocare la cittadinanza ai suoi foreign fighter, ovvero a quei cittadini tedeschi che negli ultimi anni si sono macchiati di terrorismo e hanno deciso di combattere con lo Stato islamico in Siria. Quando lo proposi io, 10 anni fa, prima del boom delle partenze per la Siria, tutti storcevano il naso”. È quanto dichiara in una nota l’On. Souad Sbai, presidente dell’Associazione Donne Marocchine in ...

La sposa dell'Isis e il marito Foreign fighter/ "Fateci tornare insieme in Olanda" : Il marito della ragazza inglese scappata in Siria per unirsi all'Isis chiede di tornare a casa sua in Olanda con la moglie

Isis - Foreign fighter algerino arrestato nel Napoletano : Dopo aver combattuto in Siria, è tornato in Italia pensando di darsi alla macchia. Ma è stato catturato in un casolare di Acerra

L’algerino arrestato ad Acerra è primo Foreign fighter di ritorno : Dopo aver combattuto in Siria tra le milizie dell'Isis, e' tornato in Italia pensando di darsi alla macchia, ma e' stato rintracciato dalla Polizia e arrestato in un casolare di Acerra, nel Napoletano. Si chiama Mourad Sadaoui, algerino di 45 anni, il "primo foreign fighter di ritorno catturato in Italia dopo la dissoluzione dello Stato Islamico", ha spiegato il capo del servizio esterno dell'Antiterrorismo Claudio Galzerano nel corso della ...

L'algerino arrestato ad Acerra è primo Foreign fighter di ritorno : Napoli, 1 mar., askanews, - L'algerino 45enne arrestato dalla polizia di Stato di Caserta in un piccolo casolare ad Acerra, nel napoletano, perché ritenuto responsabile di partecipazione a ...

Per gli 007 rischio razzismo nel voto europeo. 138 Foreign fighter 'italiani' : L'intelligence mette in guardia sul rischio che possano aumentare gli episodi di intolleranza nei confronti degli stranieri e la conflittualità fra antifascisti ed estremisti di destra. 'La minaccia ...

Terrorismo - processare in patria i Foreign fighters? Dopo il tweet di Trump l’Europa si divide : di Claudia De Martino* Oggi più che mai la questione dei foreign fighters cattura l’attenzione dell’opinione pubblica e polarizza il dibattito tra i governi europei, aprendo un altro fronte di tensione. È bastato un tweet provocatorio del Presidente Usa Donald Trump a scatenare la bufera politica in Europa, un’Unione già divisa e dalle istituzioni ancora troppo deboli per affrontare collegialmente la questione del rientro dei ...

L’Unione europea dice no a Trump : “Non prenderemo i Foreign fighter” : Gli oltre 800 foreign fighter europei detenuti in Siria per ora restano dove sono. I principali governi Ue hanno infatti respinto al mittente la richiesta di Donald Trump, che li aveva spronati a riprendersi i connazionali per processarli. Assolutamente contrari il Belgio e il Regno Unito, ma anche Germania e Francia hanno chiuso la porta alle rich...