Barbara D’Urso | Wanna Marchi e gli ospiti di Live Non è la D’Urso

lanostratv

(Di martedì 19 marzo 2019)D’Urso annuncia:e figlia aNon è la D’Urso La seconda puntata diNon è la D’Urso andrà in onda domani sera, mercoledì 20 marzo, come sempre alle 21:20 circa su Canale 5. Il nuovo programma in prima serata diD’Urso è partito la scorsa settimana con il botto, come sottolineato da Mediaset guadagnando da subito il 17,14% di share. Dopo Fabrizio Corona, aNon è la D’Urso sarannoe Stefania Nobile. Si tratta di un’intervista molto attesa, visti i trascorsi delle due donne anche con la conduttrice. A quanto pare qualche anno fa lasarebbe stata invitata in un programma della D’Urso ma quest’ultima avrebbe detto che sarebbero state imposte delle condizioni per l’ospitata. La Nobile, nel corso di un’intervista radiofonica a La Zanzara, aveva dichiarato che ...

matteosalvinimi : Negli studi di Barbara d’Urso ho detto quello che pensavo e credo che anche il pubblico in studio abbia apprezzato… - matteosalvinimi : Chi mi fa compagnia alle 18 in diretta da Milano su Canale 5 con Barbara D'Urso??? ?? #DomenicaLive @domenicalive… - matteosalvinimi : Tra poco in diretta da Barbara d’Urso su Canale 5! Ci siete? ?? LIVE ?? -