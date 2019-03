Atari VCS arriverà alla fine del 2019 | rinviata l' uscita della retro console

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) La "nostalgica"VCS è stata posticipata ancora una volta, ma almeno ora sappiamo che otterremo di più dall'acquisto. Come riporta Engadget, i creatorihanno rinviato il lancio del sistema finodelin cambio di un upgrade a un chip AMD Ryzen incorporato che offrirà più potenza per i giochi.Ma non solo, questo "boost" delle specifiche porterà anche cose che non vi aspettereste in una, come la riproduzione di video in 4K nativi e il supporto per servizi di video streaming protetti come Netflix.Il team ha riconosciuto che questa non è una grande notizia per i sostenitori di Indiegogo, che hanno già aspettato diversi mesi per VCS, ma sostiene che l'upgrade dovrebbe portare a "migliori prestazioni generali" e a una macchina "più fredda e silenziosa".Leggi altro...

