Alla GDC 2019 è stata mostrata una spettacolare tech demo sci-fi | il titolo è The Heretic

Oddworld : Soulstorm si mostra in alcuni video Alla GDC 2019 : La serie di Oddworld è stata un classico di culto per oltre due decenni grazie al suo mix unico di dark humor, personaggi particolari e impegnativi rompicapo, e mentre è passato molto tempo dall'ultima uscita, finalmente l'atteso Oddworld: Soulstorm ha fatto il suo debutto con un nuovi filmati che mostrano cosa aspettarsi dal prossimo capitolo della saga.Come riporta Dualshockers, durante una presentazione alla GDC 2019, Oddworld Inhabitants ha ...

GDC 2019 : Nvidia - Microsoft - Epic Games - Unity e molti sviluppatori guardano Alla prossima generazione del gaming : Nvidia ha annunciato ieri diversi aggiornamenti che puntano a rafforzare le GPU Nvidia GeForce come la piattaforma principale che consente agli sviluppatori di aggiungere effetti di ray tracing in tempo reale ai loro titoli. Tanti annunci legati a grandi nomi dell'industria videoludica nel nuovo comunicato ufficiale della compagnia. Gli annunci, che si basano sul ruolo centrale di Microsoft DirectX Ray Tracing (DXR) nell'ecosistema dei giochi ...

Games in Italy : 12 studi di sviluppo italiani Alla GDC 2019 : Si apre oggi a San Francisco la 33esima edizione della Game Developers Conference GDC, il più grande evento mondiale dedicato agli sviluppatori di videogiochi, in programma fino a venerdì 22 marzo 2019. Anche quest'anno parteciperà alla manifestazione una delegazione di studi di sviluppo italiani supportata dal Ministero dello sviluppo Economico, dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e da ...

Il futuro del gaming secondo Google Alla GDC 2019 : ci saranno anche Amy Hennig e Crystal Dynamics : È un incredibile momento per essere degli appassionati di videogiochi anche grazie a Google e all'hype che in questi giorni sta generando l'evento dedicato al gaming confermato per la GDC 2019 e in particolare per le 18:00 ore italiane del 19 marzo. Come se il potenziale annuncio di una console targata Google non fosse sufficiente ad attirare l'attenzione, i rumor parlano di una collaborazione con SEGA mentre i nomi che sicuramente ...

La nuova console Google tra PS5 e Xbox Scarlett - cosa vedremo Alla GDC 2019? : Che una console Google sia in lavorazione nelle laboriose e creative fucine del colosso di Mountain View è un rumor che infiamma la rete ormai da mesi. Sono tantissimi, tra addetti ai lavori, analisti e semplici appassionati a credere che l'azienda californiana sia pronta ad investire con il piglio del campione nell'industria videoludica, così da sfidare a muso duro Sony, Microsoft e Nintendo. D'altronde Google ha assolutamente i mezzi ...

Google annuncia che Alla GDC 2019 - svelerà la sua visione del futuro del gaming : Nell'ultimo periodo sono stati molti i rumor secondo i quali Google starebbe per entrare nel mercato dei videogiochi con il lancio di una sua console proprietaria, (secondo alcuni) basata sullo streaming. Altre voci parlano invece di una collaborazione tra il colosso informatico e SEGA volta a sviluppare nuovi titoli per next gen. Come riporta gamingbolt, questi rumor sembrano acquisire via via più affidabilità, in quanto Google ha annunciato la ...