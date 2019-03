Vercelli | il padre di Miriam | Non volevo uccidere mia figlia | sono severo ma è per

repubblica

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il cinquantatreenne marocchino arrestato per avere investito la ventenne: una fatalità, non le ho mai messo le mani addosso

matteosalvinimi : Decide di non indossare il velo, il padre la investe con la macchina. Nessuna integrazione possibile per chi vive a… - lauraboldrini : Una persona che compie un gesto simile nei confronti della figlia non agisce da padre ma da criminale e, come tale,… - SkyTG24 : A #Vercelli una ragazza di 20 anni di origine marocchina è stata investita dal padre perché voleva vivere 'all'ital… -