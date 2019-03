Tre conferenze sulla storia del popolo ebraico

agenziaradicale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Elena Lattes Nell'aprile dello scorso anno, l'ingegnere e architetto Davide Romanin Jacur , guida del museodi Padova , presidente - per quasi trent'anni - della Comunità locale, nonché dal ...

60019 : In Regione tre conferenze dei servizi con Consorzio di Bonifica e Comuni per i progetti su province di Ancona e Mac… - notiziemarche : Ospitate in Regione tre conferenze dei servizi con Consorzio di Bonifica e Comuni per i progetti su province di Anc… - VoxEuropIT : Hai già prenotato l'ingresso per il #GENSummit? Tre giorni di conferenze, workshop e dibattiti al vertice su inform… -