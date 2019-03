Svelata la vera identità di Jack lo Squartatore grazie a uno scialle Il serial killer è

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Un nuovo test del DNA ha svelato l'identità dilo. Le analisi su unomacchiato di sangue hanno indicato Aaron Kosminski come responsabile degli omicidi. Il barbiere polacco, secondo gli scienziati, sarebbe il famigeratoche ha portato il terrore per le strade della Londra vittoriana. Come riporta il Daily Mail, le nuove prove analizzate su alcuni indumenti corrispondono a quelle di Kosminski e a Catherine Eddowe, una delle vittime. Il barbiere polacco viveva con due suoi fratelli e la sorella a Greenfield Street, a soli 200 metri da dove fu uccisa Elizabeth Stride, la terza vittima diloL'identità del famigeratoè stata confermata dai ricercatori della Liverpool John Moores University che hanno diffuso le nuove scoperte sul Journal of Forensic Sciences: "Descriviamo per la prima volta l'analisi ...

