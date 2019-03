Report al via le nuove inchieste si parte con ‘Politica a costo zero’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 18 marzo 2019) Tornacone con la stessa voglia di fare chiarezza: in onda lunedì 18 marzo alle 21,20 su Rai3 riprende il programma di approfondimento giornalistico condotto da Sigfrido Ranucci.Tutte lediLa prima puntatacon Politica azero di Bernardo Iovene e la collaborazione di Michela Mancini. I partiti hanno chiuso le sedi e licenziato i dipendenti, hanno bilanci che si basano ormai sulle donazioni. Fino al 2013 lo Stato li finanziava per 100 milioni di euro l’anno, oggi il contributo del 2 per mille si ferma a 14 milioni. Restano le sedi del Pd, ma tante saranno sfrattate dalle fondazioni dei Democratici di Sinistra, proprietari di 2400 immobili affittati in convenzione.ha scoperto che i Ds, che hanno interrotto la loro attività politica nel 2008, pubblicano ancora i bilanci e per ripianare qualche debito hanno venduto uno ...

