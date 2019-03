Pensioni, arriva la quota 100: assegni dall’1 aprile, ma c’è il rischio di doverli restituire (Di lunedì 18 marzo 2019) L'Inps inizierà a liquidare gli assegni Pensionistici per chi ha aderito alla quota 100 a partire dal primo aprile. Anche senza verificare che il richiedente abbia realmente lasciato il lavoro. Il rischio, quindi, è che da verifiche successive si scopra che la persona che ha ricevuto l'assegno non ne abbia diritto e dovrà quindi restituire le somme.



