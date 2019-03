Omicidio-suicidio zia e nipote | la madre | Era una pazza

Zia si lancia col nipotino dal 10° piano : Omicidio-suicidio/ Modena - madre : 'Perché?' : Zia e nipote di 5 anni sono precipitati dal decimo piano di un palazzo a Modena: si tema omicidio-suicidio. Lo strazio della madre del piccolo.

Trapani - marito e moglie trovati morti in casa/ Omicidio-suicidio a Castelvetrano? : Tragedia a Trapani: marito e moglie sono stati trovati morti in casa a Castelvetrano. La prima ipotesi è di Omicidio-suicidio

Omicidio Matei : uccise la fidanzata nel 2016 - Michele Castaldo tenta il suicidio : Riversa in gravi condizioni nel reparto di rianimazione presso l’Ospedale di Cona, Michele Castaldo, operaio di 57 anni reo confesso dell’Omicidio della fidanzata, Olga Matei. La donna fu strangolata a seguito di una “tempesta emotiva e passionale” determinata dalla gelosia da parte del 57enne. Inizialmente condannato a 30 anni, il caso aveva poi fatto discutere a seguito della riduzione della pena in Appello a 16 anni. Il tentato suicidio Nella ...

Omicidio suicidio a Padova - morti Donatella e il fratello Piermatteo : “Famosi per i loro presepi” : Donatella, ex fotografa, e Piermatteo Rigon sono i due fratelli protagonisti dell'Omicidio suicidio verificatosi in una villa di via Faggin, nel quartiere Arcella di Padova. Accomunati dalla passione per i presepi, che li aveva fatti arrivare anche i tv, pare che i due avessero cominciato a litigare dalla morte della madre, avvenuta a Natale. Continuano le indagini.Continua a leggere

