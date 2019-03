Manuel Bortuzzo | Ai miei aggressori direi | io sono ancora qua

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019)"Ho guardato avanti e ho cercato tutte le cose più belle che potevano esserci e che mi aspettano emolto di più di quelle brutte che ho passato. Sicuramente l'essere atleta mi ha aiutato a guardare avanti, a reagire così. Adesso combatto contro me stesso, contro il tempo, come ho fatto sempre in acqua". Cosìha raccontato come ha saputo reagire all'aggressione, avvenuta a Roma, che lo ha lasciato paralizzato agli arti inferiori, nel corso di un'intervista a Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. Secca la risposta alla domanda su cosa direbbe a chi ha premuto il grilletto quella sera: "Che gli devo dire? Bravi. Ioqua".Ospite per la prima volta in uno studio televisivo, il giovane triestino ha raccontato l'emozione che ha provato nel tornare in vasca ."È stato sicuramente diverso. Mi ...

