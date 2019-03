Inter | l' ex Mourinho | ' Triplete? Stagione completa | ma la Champions col Porto'

Spalletti-Inter - decisivo il derby : in lizza Mourinho - Conte ed Allegri : Sarà un match decisivo quella che vedrà affrontarsi domenica 17 marzo alle ore 20:30 Milan-Inter, soprattutto in casa nerazzurra. D'altronde gli strascichi che arrivano dopo le recenti brutte prestazioni della squadra di Spalletti (con l'apice raggiunto con la sconfitta in casa in Europa League contro l'Eintracht Francoforte, che ha visto l'Inter uscire dalla competizione europea) sono assai pesanti ed il derby di Milano potrebbe costare caro a ...

Inter - Mourinho continua ad essere accostato alla panchina : se arriva - sarà rivoluzione : La prossima estate l’Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione, sia a livello tecnico, sia a livello societario. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha avuto carta bianca da parte del patron di Suning, Jindong Zhang, nel vertice avuto in Cina, a Nanchino, prima di essere ufficializzato. A rischio ci sarebbe anche il direttore sportivo, Piero Ausilio, sul quale ci sarebbero indiscrezioni circa un presunto Interesse della Roma. ...

Quale futuro per Mourinho? Nelle quote spuntano anche Juventus ed Inter : José Mourinho non tornerà al Real Madrid, il club spagnolo si è già accaparrato i servizi di Zinedine Zidane Il ritorno di Zidane al Real Madrid ha spazzato via le chance di un altro grande ex blanco, José Mourinho, sia in ottica immediata che per la prossima stagione. Lo Special One, fresco reduce dal divorzio con il Manchester United, potrebbe essere uno dei grandi partecipanti al walzer degli allenatori aperto proprio da Zizou. I trader ...

Mourinho perde il Real : ora i bookmaker dicono Inter o Psg : ROMA - Era uno dei candidati più accreditati per la panchina del Real Madrid, ma il ritorno di Zidane gli ha tagliato la strada anche per la prossima stagione. Josè Mourinho, fresco reduce dal ...

Ipotesi Mourinho all'Inter : il tecnico portoghese sarebbe pronto al ritorno : Il prossimo allenatore dell'Inter potrebbe essere José Mourinho. Il tecnico portoghese negli ultimi giorni ha rilasciato dichiarazioni emblematiche, che hanno fatto capire come il tecnico portoghese tornerebbe ben volentieri a Milano. E la società nerazzurra sembra pronta ad accoglierlo per aprire un nuovo ciclo vincente, cercando di interrompere il dominio della Juventus in Italia, che ormai dura da sette anni. Regista dell'operazione sarebbe ...

Josè Mourinho vorrebbe una squadra come l'Inter del 'Triplete' : Sono passati quasi 9 anni dall'annata magica dell'Inter: Campionato, Coppa Italia e Champions League. All'epoca ad allenare i nerazzurri c'era proprio Josè Mourinho, che, per il prossimo futuro, vorrebbe tornare ad essere il numero uno dei tecnici, trainando una squadra simile all'Inter del 'Triplete'. Mourinho e l'Inter del 'Triplete' Intervistato dal quotidiano inglese Telegraph, José Mourinho ha espresso la volontà di voler allenare, nel ...

Mourinho : 'Cerco un club come l'Inter' : Ecco le sue parole in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Cerco un club simile alla mia Inter , voglio una squadra coinvolgente. In Italia la qualità è cresciuta, le grandi cercano di ...

Inter - Mourinho supera Conte per la panchina : per lui sarebbe pronta una squadra stellare : L'Inter sta cominciando a progettare la prossima stagione con l'obiettivo di rinforzare notevolmente la rosa e ridurre il gap dalla Juventus che in Italia domina incontrastata da otto anni. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato pubblicamente che si punterà su profili di esperienza Internazionale e abituati a vincere. E proprio sulla panchina potrebbe arrivare un allenatore che risponde a tutti questi requisiti. Si tratta del ...

Mourinho cerca una squadra come era l'Inter del triplete : Roma, 26 feb., askanews, - José Mourinho traccia l'identikit della sua prossima squadra dopo l'esperienza al Manchester United. 'Non andrei in un club senza ambizioni - afferma in una intervista a ...

Inter - Mourinho : 'Il club nerazzurro è l'ambiente ideale per lavorare' : Mou sceglie il suo passato anche per il suo futuro. E si candida per la panchina dell'Inter. Il portoghese vuole tornare a lavorare con la società nerazzurra. Josè, con la setione Moratti, 9 anni fa ...

Mourinho : 'Voglio un club ambizioso. Inter - ambiente ideale' : I tifosi dell 'Inter continuano ad amarlo e lui, nonostante siano passati 9 anni dal suo addio con tanto di 'triplete', ha sempre l' Inter nel cuore. In un'Intervista rilasciata al 'The Telegraph' ...

Mourinho - nostalgia canaglia : “bei tempi quelli dell’Inter…” : José Mourinho ha ricordato i tempi in cui allenava all’Inter, uno dei periodi più soddisfacenti della carriera dello Special One “Non andrei in un club senza ambizioni. Ho respinto un’offerta economicamente molto vantaggiosa perché amo il calcio ad alti livelli. Questo è il secondo elemento che cerco quando valuto le offerte, il primo è l’empatia con il club, voglio lavorare con le persone con cui sto bene, con cui ...

Mourinho potrebbe essere il prossimo allenatore dell'Inter : La vittoria di sabato contro il Parma ha allontanato solo momentaneamente le nubi dalla testa di Luciano Spalletti. Il futuro dell'attuale allenatore dell'Inter sembra segnato, visto il continuo susseguirsi di voci su un suo possibile sostituto, con i nomi di Antonio Conte e José Mourinho in pole position. Sembra quasi impossibile pensare ad una conferma del tecnico di Certaldo, che ha già fallito l'obiettivo coppa Italia, con l'eliminazione ai ...

Inter - Spalletti ha i giorni contati - L'ipotesi che fa godere i tifosi : Mourinho? No - arriva lui : Tra José Mourinho e l' Inter c' è di mezzo Conte, e tra Conte e l' Inter c' è di mezzo la Juventus. La strada che porta alla prossima estate può risultare lunga a chi è impegnato a lavorare per rendere la stagione un successo ancora maggiore (leggasi Allegri con la Champions), e chi deve raggiungere