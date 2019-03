Il macabro sui social

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Facebook è stato messo sotto accusa nei giorni scorsi per non aver impedito la circolazione del video del massacro in diretta compiuto in Nuova Zelanda. Unspettacolo ripreso dall'autore materiale della strage e condiviso in pochi minuti su centinaia di migliaia di profiliDopo le stragi nelle due moschee di Christchurch, Facebook ha intercettato e rimosso 1,5 milioni di video che mostravano l'attacco del suprematista bianco Brenton Tarrant, costato la vita a 50 persone, e filmati a esso collegati.La diretta, realizzata con una action cam e trasmessa su Facebook per ben 17 minuti con la funzione dei live streaming, è stata comunque vista da milioni di utenti. L'account del filofascista e antimusulmano è stato chiuso un'ora dopo, ma nel frattempo le immagini erano già state condivise sia su Facebook sia su Twitter e Youtube. Per intervenire, ...

