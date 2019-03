Firenze | rissa sugli spalti | bambini in lacrime cacciano i genitori | che esempio diamo ai

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Inizia la zuffae la domenica di festa e sport si trasforma in una giornata di. E’ quanto successo adurante la partita del campionato esordienti tra Affrico e Cattolica Virtus. A far scoppiare in, sono stati, niente di meno che, i. In tribuna parte latra i padri e le madri dei ragazzi. Troppo per andare avanti, abbastanza per fermare tutto. Gli stessi, in, hanno anche chiesto di poter continuare senza la presenza dei loro. I dirigenti delle due squadre, tra i quali figura anche l’ex portiere Giovanni Galli, commentano così l’episodio attraverso un portavoce, il dg della Cattolica Paolo Bosi: “Giusto dare un segnale, anche se alla fine non è successo niente”. Non sarà successo niente, ma cheai? Le due società pensano a dei colloqui ...

