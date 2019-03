Donne | Bonafede | “Pene più dure per violenza sessuale | maltrattamenti e stalking In

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) “Per stare dalla parte dellenon servono le parole, ma i fatti”. Il ministro della Giustizia Alfonso, intervistato da Repubblica, ha annunciato una nuova serie di norme volute dal Movimento 5 stelle e che saranno presentate nel primo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa in Parlamento. “In questi giorni è in discussione in Parlamento il cosiddetto codice rosso, scritto a quattro mani con Giulia Bongiorno. Ma adesso il M5s aggiungerà un pacchetto di poche norme, tra cui l’aumento di pena per il reato di. Anziché 5-10 anni passiamo a 6-12. Altri aumenti sono previsti per iin famiglia e loin modo, nei casi gravi, di dare termini più lunghi per le fasi cautelari e quindi proteggere la vittima”.Sul femminicidio, “già al Senato si sta votando una stretta sul rito abbreviato che, vietandolo per ...

