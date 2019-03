Derby di Milano all’Inter | i nerazzurri vincono 3-2 | rossoneri sorpassati in classifica

milanworld

(Di lunedì 18 marzo 2019) Controsorpasso dell’Inter ai danni del Milan: isi aggiudicano ildella Madonnina con il risultato di 3 a 2 e si riportano nuovamente al terzo posto in, scavalcando di due punti proprio la squadra di Gattuso. Dopo un primo tempo non all’altezza (è come se il Milan fosse rimasto negli spogliatoi), iriescono a salire di tono nella ripresa. Ciò non è bastato, tuttavia, ad evitare una meritata sconfitta.PRIMO TEMPO – Pronti-via e l’Inter passa in vantaggio: al 2′, spunto di Vecino per Perisic che crossa per Lautaro: l’argentino, di testa, serve l’accorrente Vecino che anticipa Romagnoli e supera un disattento Donnarumma per l’1-0 Inter. Al 6′ il Milan reagisce e tenta il tiro con Paquetà, ma Handanovic è reattivo e respinge. È sempre Paquetà a rendersi pericoloso al 19′ con un colpo di testa ...

Inter : 90' + 7' FINITAAAAAAAAAA L'INTER VINCE IL DERBY 2-3! THE WALL HAS FALLEN! ???? MILANO SIAMO NOI #GOT - OptaPaolo : 6 - Era dal 1999 che l'@Inter non rimaneva imbattuta per sei derby di Milano di fila in Serie A (serie che arrivò a… - AntoVitiello : Derby di Milano #MilanInter 77.479 spettatori a #sansiro Quasi 5,9 milioni di euro d'incasso -