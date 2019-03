Balotelli è una furia | «Basta inventare storie su di me»

L'ultima di Mario Balotelli : celebra il gol con una Story su Instagram dal campo : Roma - Mario Balotelli ne fa un'altra delle sue. Impegnato con la maglia numero 9 del Marsiglia nella sfida contro il St. Etienne, SuperMario va in gol già al 12' , con un tiro di destro da posizione ...

C'è posta per te - Balotelli regala un'auto a Gabriele - Amedeo : 'Sei una persona buona' : Ieri sera, nel corso della quinta puntata di C'è posta per te in onda su Canale 5, tra gli ospiti vi era anche Mario Balotelli, il quale è stato chiamato in trasmissione da Pio e Amedeo per mettere in scena una 'gag' che si è conclusa con un colpo di scena finale. In un primo momento i due comici pugliesi hanno puntato sull'ironia, tirando in ballo anche Matteo Salvini, poi però hanno chiesto aiuto a super-Mario per l'acquisto di un'automobile e ...

C’è posta per te - show con Pio - Amedeo e Balotelli. Maria De Filippi : “Mai successa una cosa così” : Invitato nel programma dal duo comico, il calciatore ha accettato di acquistare un’automobile al fratello di Amedeo Grieco

Balotelli a C’è posta per te - Maria : “Mai successa una cosa del genere” : Mario Balotelli a C’è posta per te con Pio e Amedeo: Maria De Filippi senza parole Prima volta a C’è posta per te per Mario Balotelli. Il calciatore del Nizza è stato chiamato dal duo comico Pio e Amedeo. Il motivo? “Mio fratello ha appena preso la patente. Il nostro obiettivo è fare in modo […] L'articolo Balotelli a C’è posta per te, Maria: “Mai successa una cosa del genere” proviene da Gossip e Tv.

Milan - l'amico di Balotelli che piace a Maldini e Leonardo : 'È solo una questione di tempo' : 'È solo questione di tempo' ha scritto su Instagram, e sta a vedere che alludesse proprio al futuro e al Milan, Allan Saint-Maximin, 22 anni il prossimo 12 marzo, primo colpo - dicono - della prossima ...

Milan - l'amico di Balotelli che piace a Maldini e Leonardo : "È solo una questione di tempo" : «È solo questione di tempo» ha scritto su Instagram, e sta a vedere che alludesse proprio al futuro e al Milan, Allan Saint-Maximin, 22 anni il prossimo 12 marzo, primo colpo - dicono - della prossima estate rossonera. Di professione fa l' esterno d' attacco del Nizza, e chissà che a furia di alimen

Balotelli - adesso dimostra chi sei : da una maglia ‘Azzurra’ all’altra con l’obiettivo di riconquistare la Nazionale [FOTO e VIDEO] : 1/12 AFP/LaPresse ...