Speciale TG1 | veleni nel piatto

tvzap.kataweb

(Di domenica 17 marzo 2019) Negli ultimi decenni le nostre abitudini alimentari sono molto cambiate. Oggi una fetta sempre più grande del consumo calorico arriva dal cibo ultra-processato, caratterizzato da una minor qualità nutrizionale: cresce lo zucchero, il sale, e gli acidi grassi saturi, diminuiscono fibre e vitamine. Un cibo che contiene molti additivi, suscettibile di trasportare anche composti indesiderati, formati durante la lavorazioneA distanza di tre anni della prima puntata di “nel?”Tg1 torna sui rischi per la salute nascosti nell’alimentazione industriale. Stavolta il nostro viaggio inizia a Parigi dove lavora un’equipe di ricercatori che indaga da molti anni sugli effetti del cibo ultra-processato. La loro ricerca -pubblicata nel 2018 sul British Journal of Nutrition- si basa sulle abitudini alimentari di ben centomila francesi e i risultati sono allarmanti: più aumenta ...

emmadaquino : RT @antoniofiorillo: @emmadaquino Molto bene! La conduzione, non la strage. Non per lei la precisazione. Speciale #Tg1 'Terrore suprematist… -