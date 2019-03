Serie A | Milan-Inter | Gattuso sceglie Bakayoko - LIVE

Serie A Basket - 22ª Giornata – Venezia espugna il Forum! Prima sconfitta casalinga per l’Olimpia MIlano : Venezia batte 86-87 l’Olimpia MIlano, accorciando a -4 il distacco dalla vetta: per i ragazzi di coach Pianigiani è la Prima sconfitta casalinga in stagione Dopo 10 successi consecutivi, la ‘sacra’ imbattibilità del Mediolanum Forum di MIlano crolla sotto i colpi di Venezia. I ragazzi di coach De Raffaele trionfano 86-87 in casa dell’Olimpia MIlano che perde la Prima gara casalinga della stagione. Per Venezia è il 3° successo consecutivo, ...

Serie A donne : Milan-Florentia 1-0 - un autogol decide il posticipo. Risultati 18giornata : L'appuntamento con la Serie A femminile torna domenica prossima con due partite in diretta su Sky Sport Serie A. Alle 12:30 Roma-Atalanta dallo stadio Tre Fontane e alle 15 Juventus-Fiorentina dall'...

LIVE Milan-Inter - Serie A in DIRETTA : derby da Champions : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Inter, big match della 28^ giornata della Serie A di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena l’attesissimo derby della Madonnina, la stracittadina più sentita che mette a confronto le due squadre del capoluogo meneghino e separate in classifica da appena un punto: i rossoneri sono terzi e hanno operato il sorpasso nelle ultime settimane, stanno attraversando un ottimo momento di forma e ...

LIVE Olimpia Milano-Venezia basket - Serie A 2019 in DIRETTA : 47-41 - Tonut tiene a galla la Reyer : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia, valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si affrontano la prima e la seconda della classifica: Milano è a quota 36 punti, Venezia a 30. Curiosamente, l’ultima volta in cui queste due formazioni si sono affrontate al Mediolanum Forum di Assago è stata la Reyer a prevalere: era la ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan-Florentia 1-0 - un’autorete di Michela Rodella decide il posticipo del 18° turno : Missione compiuta per il Milan di Carolina Morace, impegnato nel posticipo domenicale del 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Le rossonere si sono imposte contro il Florentia 1-0 per effetto dell’autorete di Michela Rodella al 53′ che di fatto ha deciso il confronto in favore delle meneghine. Con questo successo le ragazze di Morace si confermano al terzo posto in graduatoria con 7 lunghezze di vantaggio sulla ...

Diretta Serie A : Milan - Inter un derby da record di incassi - Piatek sfida Lautaro : Milan contro Inter non è una partita come le altre, possono dire che valga solo i tre punti come ogni partita di campionato, ma Milan e Inter si scontrano da sempre per la supremazia della città di Milano. E’ la 170ma volta che queste due squadre si incontrano e per ogni tifoso il peso di una vittoria o di una sconfitta può generare infinite ripercussioni, sfottò e tensioni con amici colleghi o semplici avventori di un bar per esempio. Per chi ...

Probabili formazioni/ Milan Inter : Gattuso punta ancora su Lucas Paquetà - Serie A - : Probabili formazioni Milan Inter: le quote del derby e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 28giornata nel campionato di Serie A.

Serie A. Milan-Inter tra Champions e nuovi bomber. Si infiamma San Siro : Senza il 9 - Dall'andata al ritorno è cambiato il mondo. Avevamo lasciato Icardi con le mani alle orecchie, eroe del derby all'ultimo respiro. Lo ritroviamo nella stessa posa, ma su Instagram . ...

Olimpia Milano-Venezia - Serie A basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Super sfida al vertice della classifica nella 22a giornata della Serie A di basket. Olimpia Milano contro Reyer Venezia, la prima contro la seconda. Uno scontro attesissimo perchè, in caso di vittoria, l’Armani Exchange metterebbe al sicuro il primo posto, mentre Venezia ha l’occasione di avvicinarsi a soli quattro punti di distanza dalla rivale. Milano è reduce dall’importantissima vittoria in Eurolega contro ...

Serie A – Icardi rompe il silenzio alla vigilia del derby Milan-Inter : il post social dell’attaccante argentino [FOTO] : Mauro Icardi ed il messaggio social pre-derby: il post dell’attaccante argentino alla vigilia di Milan-Inter A poche ore dal derby della Madonnina Mauro Icardi rompe il silenzio dopo due settimane con un post. L’attaccante argentino ha postato su Instagram una sua foto con la maglia dell’Inter nella classica esultanza quando porta le mani alle orecchie, a spiccare nella foto c’è la fascia di capitano al braccio ...

Serie A basket : Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming : Serie A basket: Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming Domenica 17 Marzo si giocherà la 22 giornata della Serie A di basket. Questa giornata della giornata di ritorno vedrà sfidarsi: Fiat Torino-Segafredo Virtus Bologna, Armani Milano-Umana Reyer Venezia, Openjobmetis Varese-Vanoli Cremona, VL Pesaro-Cantù, Dolomiti Energia Trentino-Alma Trieste, Oriora Pistoia- Sassari, Sidigas Avellino-Reggio Emilia, Germani ...

Milan-Inter - è un derby da record : incasso storico per la Serie A : Il derby tra Milan e Inter di domenica sera sbriciola ogni record di incasso per la Serie A con oltre 5,7 milioni di euro. La stracittadina numero 223 corre verso il sold out: restano invenduti solo mille tagliandi nel settore ospiti. Questi i numeri: saranno più di 4mila i tifosi stranieri e saranno oltre 590 i Milan Club presenti sugli spalti, il più lontano dei quali proveniente dal Barhein. Il derby sarà trasmesso in 200 Paesi. Tutta ...