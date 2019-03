Sci | l' ultimo slalom è di Noel Sesto Razzoli | crolla Hirscher

Sci : Shiffrin vince anche ultimo gigante : A 24 anni Mikaela porta cosi' a casa la 60/o vittoria in carriera, la 17/a stagionale e, altro record, la quarta coppa del mondo stagionale: quella generale e poi quelle di slalom, di superG ed oggi ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Federica Brignone insegue l’ultimo podio dell’anno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soldeu (Andorra), ultima gara della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Bastano tre punti a Mikaela Shiffrin per conquistare l’ennesima coppa di specialità (la terza) di una stagione indimenticabile, nella quale la statunitense ha raggiunto quota 16 vittorie, nuovo record storico. Se per la Coppa a Shiffrin basterà l’ultimo colpo di coda, per la vittoria finale niente ...

Sci alpino - ultimo slalom femminile della stagione di Coppa del Mondo a Soldeu : Costazza e Curtoni in gara : Costazza e Curtoni nella start list dell’ultimo slalom della stagione, si comincia alle 10.30 sulla pista di Soldeu Si chiude la stagione di slalom femminile a Soldeu. Alle 10.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport) l’ultima gara tra i pali stretti con due azzurre al via: sono Chiara Costazza, che partirà con il numero 11, e Irene Curtoni, che avrà il 13. Solo ventidue le atlete in gara, aprirà le danze l’austriaca ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : nell’ultimo gigante sarà ancora sfida Hirscher-Kristoffersen : E’ il duello che ha appassionato quasi tutta la stagione e fin ad un mese fa aveva sempre visto vincere uno dei due, ma adesso la situazione sembra essersi completamente capovolta. Nell’ultimo gigante della stagione a Soldeu ci sarà ancora la sfida tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. L’austriaco ha dominato tutto l’anno in gigante, ma tutto questo fino al Mondiale. Nella gara iridata è stato il norvegese a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Mikaela Shiffrin vuole chiudere in bellezza con l’ultimo slalom : Siamo giunti al penultimo capitolo della stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le Finali di Soldeu (Andorra) infatti hanno in programma l’ultimo slalom dell’anno per quanto riguarda il Circo Bianco al femminile. La grande protagonista, ovviamente, sarà Mikaela Shiffrin, che cercherà di ritoccare ulteriormente i suoi numeri ed i suoi record che l’hanno già inserita nella leggenda di questo sport, ...

Infermiera breSciana uccisa a Manchester - sabato l'ultimo saluto a Lonato : Calcinato, Brescia,, 14 marzo 2019 - Arriveranno a centinaia da tutta Italia ed Europa per l'ultimo saluto a Lala Kamara, la giovane italo-senegalese uccisa sabato a Manchester. Il funerale si terrà ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia cerca l’ultimo sigillo stagionale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Soldeu, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. E’ battaglia a tre per la conquista della Coppa del Mondo di specialità con Mikaela Shiffrin che parte con i favori del pronostico forte dei suoi 300 punti all”attivo, inseguita dalla rappresentante del Liechtenstein Weirather, un po’ in calo nell’ultimo periodo (seconda con 268 ...

Antonello Venditti a Roma confessa : “Ho rischiato di morire”; Zucchero - Ultimo e Briga ospiti di Sotto il segno dei peSci : Antonello Venditti a Roma confessa al suo pubblico di aver rischiato la vita. Al Palazzo dello sport nella serata di ieri per il primo dei due concerti attesi nella capitale per lo spettacolo Sotto il segno dei pesci, ha iniziato lo show raccontando una spiacevole situazione vissuta la sera prima. "Ho rischiato di morire soffocato, salvato con la manovra di Heimlich. Imparate la tecnica, può salvare vite" sono le parole di Venditti che ...

Ultimo laScia l'ex fidanzata - poi vede la ragazza misteriosa dopo la palestra : Le polemiche per il discusso secondo posto all'Ultimo Festival di Sanremo sono ormai archiviate e Ultimo , al secolo Niccolò Moriconi, si può godere il successo e la vita da single. Ultimo infatti ha ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris - campione vero. Ora manca solo l’ultimo tassello per la leggenda : In un fine settimana caratterizzato dal maltempo, in quel di Kvitfjell (Norvegia), un lampo azzurro abbaglia tutta la Coppa del Mondo di sci alpino. Dominik Paris dimostra in Norvegia di essere un campione vero, quelli che possono dirsi “con la C maiuscola“. L’altoatesino realizza una fantastica doppietta sulla pista norvegese, conquistando prima il successo in discesa e poi il giorno dopo in supergigante. La seconda doppietta ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris - Campione vero. Ora manca solo l’ultimo tassello per la leggenda : In un fine settimana caratterizzato dal maltempo, in quel di Kvitfjell un lampo azzurro abbaglia tutta la Coppa del Mondo di sci alpino. Dominik Paris dimostra in Norvegia di essere un Campione vero, quelli che possono dirsi “con la C maiuscola“. L’altoatesino realizza una fantastica doppietta sulla pista norvegese, conquistando prima il successo in discesa e poi il giorno dopo in supergigante. La seconda doppietta di una ...

Allucinati e magri : chi sono gli uomini che laSciano l’ultimo bastione di Isis Video : Tra loro, anche alcuni sospettati di aver fatto parte del gruppo terroristico. Ma tutti negano oppure dicono di non capire l’arabo

Non mentire - trama ultimo appuntamento : Andrea rilaSciato per mancanza di prove certe : Domenica 3 marzo verrà trasmesso su Canale 5 l'ultimo appuntamento con una fiction innovativa come Non mentire, che ha creato molta curiosità in milioni di telespettatori italiani. L'attore Alessandro Preziosi sta dimostrando di sapersi mettere a confronto con qualsiasi tipo di personaggio, riuscendo a interpretare i ruoli del 'buono' e del 'cattivo', senza patire alcuna difficoltà. Prosegue il mistero intorno alla figura di Andrea che riesce a ...

Sri Lanka - governo cerca candidati a fare il boia. Ma l’ultimo scelto ha laSciato l’incarico dopo aver visto il patibolo : Maschio, tra i 18 e i 45 anni, con “eccellente carattere morale” e “una forza mentale molto buona”. Sono le caratteristiche che deve avere chiunque voglia candidarsi a boia in Sri Lanka, secondo quanto si apprende dai messaggi pubblicitari fatti circolare sulla stampa dal governo di Colombo. Due sono le posizioni aperte. A inizio febbraio, il presidente Maithripala Sirisena ha annunciato la ripresa – entro tre mesi – delle esecuzioni ...