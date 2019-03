Nadia Toffa si arrabbia prima de Le Iene : “Vergogna!”. Lo sfogo : Nadia Toffa prima de Le Iene commenta il caso di Greta Thunberg Sta facendo molto discutere il caso di Greta Thunberg, la ragazza svedese attivista, che in questi ultimi giorni è diventata un vero e proprio simbolo della lotta al cambiamento climatico e che è stata un simbolo anche delle proteste che si sono svolte in giro per il mondo. La 16enne è riuscita a dare voce ad un problema importante, ovvero l’inquinamento climatico, ...

Nadia Toffa commenta la figura di Greta Thunberg. "Usano i bambini per non fare nulla. Vergogna" : "Ho letto questo articolo e sono d'accordo. Usano i bambini per non fare nulla. Che vergogna". Nadia Toffa commenta lo sciopero per il clima e il movimento sollevato da Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese, proposta come candidata al Nobel per la pace. Per la conduttrice delle Iene si tratta di una bambina, sfruttata dai potenti. Lo racconta sui social condividendo un articolo del Foglio scritto da Piero Vietti.

'Addio a Nadia Toffa' - la notizia falsa diffusa da un sito con grafica simile a La Stampa : Nadia Toffa è stata nuovamente presa di mira, ma questa volta in maniera molto pesante visto che è stata vittima di una bufala che annunciava la sua morte. La Iena, che sta continuando a lottare con tutte le sue forze contro il terribile male che l'ha colpita,ha voluto commentare immediatamente sul suo profilo Twitter la notizia falsa, minacciando di denunciare il quotidiano La Stampa.

