L’attività fisica che aumenta il piacere sotto le lenzuola

dilei

(Di domenica 17 marzo 2019) Oramai non ci sono dubbi sul fatto che uno stile di vita sano e attivo faccia bene a tutto il nostro organismo. Contribuisce, infatti, ad allontanare i rischi di problemi cardiaci, ridurre lo stress, migliorare la circolazione sanguigna e contrastare l’aumento di peso.Secondo recenti studi,sarebbe, però, un toccasana anche per la vita sessuale. In particolare, è dimostrato come gli uomini che sipongono a un allenamento di circa 60 minuti dai tre ai cinque giorni alla settimana abbiano sperimentato un miglioramento nella risposta erotica in termini di durata, di resistenza e di intensità dell’orgasmo.Anche solamente correre per 30 minuti tre volte alla settimana ha degli effetti positivi sulla situazione in camera da letto, in quanto incrementa significativamente le prestazioni a livello sessuale. La preparazione atletica permette anche di migliorare il ...

L_Morassi : RT @RacuMara: Io lo voto. Basta attività fisica non richiesta! - NientePersonale : RT @alexa1163: Quando dicono che l'attività fisica allunga la vita, è solo perché 10 minuti sulla cyclette durano 2 ore. - robby0767 : @laetitiatw Se magari, il suo metabolisno è cambiato definitivamente purtroppo. L'unica soluzione alimentazione app… -