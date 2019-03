Il Napoli più forte del suo autolesionismo | 4-2 all’Udinese

Milan - altro che Ringhio Gattuso... Solo il Napoli più "gentile" dei rossoneri : I dati sono due. Uno interpretabile, l'altro decisamente meno. Ma, ad ogni modo, si tratta in entrambi i casi di informazioni che stupiranno parecchie persone. La prima riguarda il numero di falli ...

Emergenza infortuni per il Napoli : Insigne e Chiriches tre settimane - Diawara di più : Bruttissime notizie dal Calcio Napoli. Il club comunica che “appena rientrati da Salisburgo, Insigne, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti”. E gli esiti sono tutt’altro che positivi: Insigne ha subìto una elongazione dell’adduttore destro. Per Lorenzo i tempi di recupero sono stimati in 3 settimane. Forse giusto in tempo per la doppia sfida con l’Arsenal. Per Chiriches distrazione di primo grado al bicipite ...

Napoli : terremoto a Pozzuoli - la scossa più forte sveglia la popolazione : Uno sciame sismico di 34 lievi scosse ha interessato il napoletano. Attualmente non si registrano danni a cose o persone, ma il terremoto è stato avvertito distintamente a Pozzuoli e nelle zone limitrofe. I residenti del luogo hanno comunicato di aver sentito un forte boato e poi i vetri tremare. La scossa, benché non sia stata molto forte, è stata avvertita dalla popolazione siccome l'ipocentro era molto superficiale. La direttrice ...

Napoli Allan : 'Dispiace per l'errore - serve più concentrazione. Qui sto bene e sono felice...' : Dopo Salisburgo-Napoli, a Sky Sport ha parlato Allan : 'Siamo contenti della qualificazione, ma nella ripresa siamo calati troppo senza esprimere il nostro gioco. Purtroppo si sono rimessi in partita sul mio errore e mi dispiace, ...

Insigne e quella fascia che scotta sempre più : è davvero possibile un futuro lontano da Napoli? : Il resto è cronaca, con il giocatore bersagliato dalle critiche, sia nazionali che locali. Lui se la prende, perché il più gettonato dai mugugni, perché napoletano. Ma c'è un dato di fatto: ok il gol ...

Serie A - il Napoli non sa più vincere. Secondo posto da difendere : C'è poco Napoli in questa fase del campionato. Forse, nell'ambiente sta prevalendo la convinzione che nulla si può contro lo strapotere della Juventus. Il posticipo col Sassuolo ha tolto prestigio al ...

Crosetti : “Il Napoli è cotto? Più che non allenante - il campionato non è” : A rischio il secondo posto Fa effetto il campionato bello che sepolto agli inizi di marzo. Ne scrive Maurizio Crosetti nel consueto punto del lunedì su Repubblica: Sei partite intere di vantaggio tra la prima e la seconda fa più effetto che dire 18 punti, comunque un’enormità aritmetica. La Juventus vede il Napoli come un puntino alle sue spalle, in fondo al rettilineo: se fossero due ciclisti, quello con la maglia bianconera vincerebbe il Giro ...

Uno dei più brutti Napoli di Ancelotti. Ma Insigne si sveglia ed evita la sconfitta col Sassuolo : 1-1 : Un lampo nel buio Nel buio di una domenica che sembrava da dimenticare – e per certi versi lo è – spunta il destro di Lorenzo Insigne che approfitta di un errore in area di Magnanelli e segna a modo, sul palo lontano. È l’86 esimo di una non partita che il Napoli sta perdendo in casa del Sassuolo. Sembrava un match avviato verso la sconfitta con la squadra di Ancelotti incapace di tirare in porta dopo il gol di Berardi al ...

A Sassuolo confermata la legge : fuori Napoli più tifosi (in settemila coi biglietti a 50 e 100 euro) : Pubblico caldo e appassionato Lo diciamo da tempo: i napoletani non sono solo a Napoli. Anzi. fuori Napoli, la squadra avrebbe più spettatori che al San Paolo e con un tifo decisamente più caldo. Si tratta di appassionati, felici di vedere la propria squadra; non di arrabbiati che si sentono in credito, convinti di dover esigere qualcosa: non si sa cosa. La conferma – l’ennesima – arriva dalla trasferta a Reggio Emilia, al ...

Con Milik e Mertens in campo - il Napoli segna più gol : una rete ogni 34 minuti : Tre attaccanti per due posti Tre attaccanti per due posti. Lorenzo Insigne. Dries Mertens. Arkadiusz Milik. Raramente Ancelotti li ha schierati insieme: solo per 269 minuti. Una sola volta dal primo minuto: in campionato contro il Milan e finì 0-0. Per il resto, li ha alternati. Il Napoli in questa stagione ha fin qui giocato 37 partite: 26 in campionato, 6 in Champions, 3 in Europa, 2 in Coppa Italia. Dai nostri calcoli, abbiamo aliminato le ...

Napoli - confessa il marito della 36enne trovata morta in casa : “L’ho uccisa con una stampella - non mi amava più” : Ha confessato il marito di Fortuna Belisario, 36enne trovata morta in casa giovedì pomeriggio dopo una violenta lite alla periferia nord di Napoli: per Vincenzo Lopresto – questo il nome del 41enne – l’accusa ora è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Come ha spiegato agli agenti che lo hanno arrestato giovedì, durante un litigio per gelosia ha ucciso la moglie colpendola ripetutamente con una stampella che ...

Napoli - buonissima l'andata ma per vincere servirà più attenzione : Vittoria che avvicina ai quarti di Europa League. Ma anche sofferenze e il rischio di subire un gol, sventato dall'ottimo Meret. Alle poche migliaia di fedelissimi che seguono il Napoli al...

E’ un Napoli devastante : secco 3-0 al Salisburgo - quarti più vicini! [FOTO] : 1/26 Cafaro/LaPresse ...

