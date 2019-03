Valtteri(Mercedes) domina il Gp di,corsa di apertura del Mondiale.Il finlandese precede il compagno di squadra Hamilton e Verstappen (Red Bull) che a metà gara supera Vettel,in difficoltà con la gomma gialla. Quinto Leclerc,al debutto con la Ferrari.Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) chiude 15°. Hamilton,partito in pole,"bruciato" al via dache vola in testa. Subito ai box Ricciardo (danni ala anteriore) che poi si ritira.Il finlandese, a suon di giri record,è imprendibile e conquista così il 4° successo in carriera.(Di domenica 17 marzo 2019)

NotizieIN : Formula Uno:Bottas trionfa in Australia - italianaradio1 : Formula uno, Valterri Bottas trionfa nel Gp d’Australia. Deludono le Ferrari - sportface2016 : #GPAustralia, trionfa #Bottas. #Ferrari anonime, l'ordine di arrivo -