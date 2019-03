Valanghe | il morto in Alto Adige è un tedesco di 32 anni

Valanghe in Alto Adige - un morto vicino a pista da sci : Una persona è morta per il distacco di una valanga in Alto Adige . E' avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30, a Maso Corto, in Val Senales , vicino alla pista Lazaun. Secondo le prime ...

Valanghe : un morto in Alto Adige : Una persona è morta per il distacco di una valanga in Alto Adige, intorno alle 10.30. E’ accaduto a Maso Corto, in Val Senales. Sono in realtà due le Valanghe staccatesi stamani in Alto Adige, una ad Anterselva e l’altra appunto in Val Senales, vicino alla pista Lazaun. Secondo le prime informazioni, il morto era con un’altra persona, in un canalone vicino alla pista. Ad accorrere sul posto sono stati il soccorso alpino, i ...

Maltempo - frane e allagamenti in tutt’Italia : Valanghe sulle Alpi - un morto e diversi dispersi. Allarme per un violento Ciclone in arrivo al Sud : Gli effetti dell’ondata di Maltempo che sta flagellando il Centro-Nord cominciano a farsi sentire pesantemente su una larga parte di popolazione, alle prese da ore con gli effetti di frane, slavine, allagamenti e nevicate copiosissime. C’e’ anche un morto, uno sciAlpinista travolto da una valanga in Valle d’Aosta. A testimoniare la gravita’ della situazione e’ la richiesta avanzata dal governatore ...

Valanghe in alta Valle d'Aosta - un morto : ANSA, - AOSTA, 3 FEB - Una valanga caduta sotto la Punta Oilletta, in Valle d'Aosta, ha travolto uno scialpinista che è deceduto. Altre due persone sono state recuperate illese. Sul posto è ...

Valanghe in alta Valle d'Aosta - un morto : ANSA, - AOSTA, 3 FEB - Una valanga caduta sotto la Punta Oilletta, in Valle d'Aosta, ha travolto uno scialpinista che è deceduto. Altre due persone sono state recuperate illese. Sul posto è ...