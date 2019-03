Usa 2020. O'Rourke era in gruppo hacker

Il texano Beto O', candidato alle primarie presidenziali del partito democratico, confessa di aver fatto parte da ragazzino del notodi'Cult of the Dead Cow', il 'Culto della vacca morta'. L'appartenenza dell'ex deputato al leggendario collettivo diamericani era stata per anni tenuta nascosta. Le interviste ad alcuni ex compagni e allo stesso O'sono state raccolte in un libro dello storico Joseph Menn in uscita a giugno e anticipato da Reuters.(Di sabato 16 marzo 2019)

