Quanto sai di Michael Jackson?

(Di sabato 16 marzo 2019) Dopo il debutto al Sundance Film Festival poche settimane fa, è stato trasmesso da Hbo il discusso documentario Leaving Neverland di Dan Reed, progetto cinematografico di oltre 4 ore che ripercorre i casi di violenza su minori cheavrebbe perpetrato durante la sua carriera nel ranch californiano Neverland.Un documentario che, a detta di chiunque l’abbia visto, non lascia indifferenti e ha contribuito a riaccendere i riflettori su una vicenda che vede scontrarsi, a quasi 10 anni dalla morte, innocentisti e colpevolisti.Luci e ombre sulla più grande popstar di ogni tempo, di cui abbiamo voluto ricostruire le vicende biografiche con questo quiz:sai di? Wired.

