lastampa

(Di sabato 16 marzo 2019) Dopo un anno di lavoro sul testo del nuovo statuto della Fondazione Torino Musei, è tutto da rifare. Ieri in Comune la delibera portata in aula dall'assessora Francesca Leon, che portava la firma ...

lorenzhaus : RT @noEUROpeista: @bancaditalia @CaFoscari @paolansuini @UfficioStampaBI @Gazzettino I paesi con politiche fiscali serie non saranno per ca… - StampaTorino : Più debiti per tutti - cuoreinter1908 : @Katmas72 @EvaAProvenzano @FabRavezzani @RaiSport Il vero presidente?? Colui che ha lasciato una società piena e st… -