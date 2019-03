L' ideologia è un pretesto | i terroristi vogliono solo morte

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) Per i suprematisti bianchi, da Christchurch a Charleston e Pittsburgh, abbiamo una esatta immagine speculare: il genocidio bianco condotto dal mondo musulmano attraverso l'immigrazione. La narrativa ...

carlogubi : RT @ggargiulo3: @CarloCalenda Quando si attacca un manifesto come quello non si attacca ne’ Dio, che sta in Cielo, ne’ la religione, ma una… - Stefano0323 : @M_agenta_ @conoscerefede @filofisica @ProVita_Tweet Si si brava eludi il discorso. Solo perché faccio emergere le… - ggargiulo3 : @CarloCalenda Quando si attacca un manifesto come quello non si attacca ne’ Dio, che sta in Cielo, ne’ la religione… -