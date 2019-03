Lancio del disco | Daisy Osakue impressiona in Texas | l’azzurra è la seconda italiana di

CIAK SI SCIENZA : Lancio dell'iniziativa 'PLASTIC FREE DAY' : CIAK SI SCIENZA, oltre a raccogliere l'appello della giovane Greta, coglie l'occasione per lanciare a sua volta anche un appello alla lotta contro l'emergenza plastica. E rivolge per questo un invito ...

Claudio Meloni - Il grande bluff del riLancio delle politiche culturali : ... anzi diminuisce ulteriormente nei suoi dati complessivi, il gap di investimenti pubblici rispetto ai paesi europei è rimasto immutato, il settore legato all'economia della cultura cresce e ...

Ford Mondeo Hybrid - il riLancio (tech) delle station wagon : Mondeo Hybrid è la ricetta studiata da Ford per riaccendere l’interesse dei consumatori verso le station wagon del segmento D e D Premium (cioè le cosidette “medie”). Categorie che – insieme – nel 2018 hanno raccolto poco meno del 3% di immatricolazioni (54.200 unità) del mercato totale. Ma gli ingredienti ideati dall’Ovale Blu per ridare alle familiari l’appeal (perduto a vantaggio di suv e crossover) sembrano ...

Fatture false per intascare fondi Ue - indagato il presidente della commissione biLancio della Regione siciliana : Le Fiamme Gialle hanno perquisito le abitazioni degli indagati , compresa la segreteria politica di Savona, per reperire documentazione relativa ad ulteriori finanziamenti ottenuti.

"Io - Monti - le mie cinque vite ora Lancio la banca del futuro" : Milano Fuori ci sono i fregi littori disegnati accanto ai binari della Stazione Centrale. Dentro ipad, schermi, telefonini: è il futuro che bussa e ci vuole una certa dose di fantasia per capire che siamo in una banca. "Ci siamo sistemati in questo vecchio ufficio postale - sorride Corrado Passera - per me è un ritorno a casa, a una mia vita precedente anche se quella di adesso ha ritmi impegnativi: stamattina alle 7,30 abbiamo festeggiato il ...

Greta Thunberg vuole azioni forti e ha ragione. Destiniamo parte del biLancio Ue al clima : di Luca Jahier * A qualche ora dalla mobilizzazione mondiale dei giovani che aderiranno al Global Strike for Future è necessario sostenere il loro appello e puntare in maniera risoluta su un’Europa sostenibile. In un mondo in profonda trasformazione tecnologica, economica, geopolitica e demografica, ci troviamo a dover affrontare cinque grandi crisi: climatica; sociale – caratterizzata da disuguaglianze crescenti e ...

De Longhi - chiude in positivo il biLancio del 2018 : Il CDA di De Longhi approva il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018. Dal documento emergono Ricavi per 2.078,4 milioni che risultano in crescita del 5,4% rispetto al 2017, un EBITDA ...

Toyota Italia : si chiude in positivo il biLancio del primo bimestre 2019 : Toyota Motor Italia ha annunciato i risultati commerciali del mese di Febbraio. Con le vendite del mese di Febbraio il brand Toyota supera i 2 milioni di veicoli venduti in oltre 30 anni di attività in Italia, affermandosi sempre di più tra i brand che i clienti scelgono per qualità, affidabilità ed innovazione tecnologica. In un mercato in calo del 2% rispetto allo scorso anno Toyota aumenta volumi e quota di mercato. Il mese infatti si è ...

Escape Anywhere – Il nuovo progetto Timberland per il Lancio della sneaker Brooklyn [GALLERY] : Timberland presenta Escape Anywhere. Tre città, tre ospiti d’eccezione e un racconto entusiasmante guidato da un host inedito definiscono questo appassionante viaggio digitale a puntate Per il lancio della nuova iconica sneaker Brooklyn, Timberland presenta il progetto Escape Anywhere. Una visione inedita di tre città, Roma, Milano e Napoli per scoprire peculiarità e luoghi segreti seguendo un racconto entusiasmante che avrà come ...

Alle porte una nuova era di esplorazione della Luna - rampa di Lancio per Marte : Una nuova era di esplorazione della Luna è Alle porte. Mentre continua il lavoro della Nasa per la realizzazione del Lunar Gateway, futuro avamposto in orbita cisLunare, arrivano le nuove proposte per lo sviluppo di tecnologie necessarie alla riconquista del nostro satellite. Potenti, veloci e multifunzionali: sono queste le caratteristiche richieste ai progetti che hanno risposto al programma DALI, un bando dell’agenzia statunitense per lo ...

Imperia : il sospetto dell'Assessorato al BiLancio - 1500 utenti 'fantasma' della Tari - avviate le verifiche. Il Consiglio approva l'aumento ... : Sono circa 1500 i 'fantasmi' della Tari, ovvero i cittadini sotto la lente dell'Assessorato al Bilancio non iscritti nelle liste di pagamento della tassa sui rifiuti. È il dato che emerge a margine ...

Spazio : il Lancio del satellite PRISMA in programma nella notte tra 21 e 22 Marzo : E’ ora fissato per le 02:50 del mattino (ora italiana) della notte tra il 21 e il 22 Marzo, il liftoff del satellite italiano, PRISMA. Acronimo di “PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa”, PRISMA è una missione prototipale dell’Agenzia spaziale italiana sviluppata per testare tecnologie iperspettrali per l’osservazione della Terra. Si tratta di un satellite innovativo dotato di una strumentazione elettro-ottica, in grado di ...

F1 – Raikkonen esilarante nell’evento di Lancio del Gp d’Australia : che frecciata al Circus [VIDEO] : Kimi Raikkonen esilarante a Melbourne: la frecciatina del finlandese nell’evento di lancio del Gp d’Australia al Circus E’ tutto pronto in Australia per il primo Gp della stagione 2019 di F1: i piloti hanno raccontato le loro sensazioni in un evento nella Federation Square di Melbourne, tra obiettivi e qualche battuta. Ha fatto ridere tutti i fan presenti all’evento Kimi Raikkonen, pronto per la sua nuova avventura ...

Nel biLancio della Regione Piemonte 500mila euro per il Forte di Fenestrelle : ... aperta alle visite ed è diventata anche scenario di spettacoli teatrali e culturali. Oggi rappresenta un'importante meta turistica non soltanto per i cittadini torinesi e Piemontesi». Maggiori ...