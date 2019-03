Il giallo della morte di Imane Fadil e il caso Ruby, il legale: “Non era un tipo da suicidio”

(Di sabato 16 marzo 2019) Perché è morta? Èsulle cause del decessomo34enne di origine marocchina, testimone chiave nel processoTer, avvenuta il primo marzo a Milano per un mix di sostanze radioattive. Il suo avvocato, Paolo Sevesi: "Non era ilche avrebbe potuto suicidarsi, non era mai depressa. Il libro che stava scrivendo? Filosofico, non su".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...