Gigante Soldeu | in testa Pinturault

Sci alpino - le sensazioni degli azzurri dopo la prima manche del Gigante di Soldeu : Le dichiarazioni degli azzurri dopo la prima manche del gigante di Soldeu, nella quale De Aliprandini ha chiuso al quinto posto Luca De Aliprandini tira fuori il meglio di sé nella prima manche dell’ultima gara stagionale. Nel gigante valido per le finali di Coppa del mondo, a Soldeu, l’azzurro, che su questa pista aveva vinto in Coppa Europa sei anni fa, si è classificato al quinto posto a 1″10 da Alexis Pinturault, ...

Sci alpino - Pinturault domina la 1ª manche del Gigante di Soldeu : spicca il quinto posto di De Aliprandini : Bella prima manche nel gigante di Soldeu per l’azzurro, che chiude quinto a 1″10 da Pinturault e a 22 centesimi dal podio Luca De Aliprandini tira fuori il meglio di sé nella prima manche dell’ultima gara stagionale. Nel gigante valido per le finali di Coppa del mondo, a Soldeu, l’azzurro, che su questa pista aveva vinto in Coppa Europa sei anni fa, si è classificato al quinto posto a 1″10 da Alexis ...

Sci alpino - Gigante maschile Soldeu 2019 : Pinturault domina la prima manche - De Aliprandini in lotta per il podio : Alexis Pinturault ha dominato la prima manche dell’ultimo Gigante della stagione a Soldeu. Prestazione eccezionale del francese, che ha attaccato fin dalla prima porta e alla fine ha chiuso con il tempo di 1’06”28, mettendo un buon margine di vantaggio tra sé e gli avversari. Seconda posizione per lo svedese Matts Olsson, staccato, però, già di 63 centesimi dal transalpino. Al terzo posto si conferma lo svizzero Marco Odermatt, ...

LIVE Sci alpino - Gigante maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : Pinturault domina - bene De Aliprandini - quinto. Kristoffersen e Hirscher inseguono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già stata assegnata all’austriaco Hirscher ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo Gigante della stagione che vedrà la sfida finale tra il campione del mondo Kristoffersen e gli altri due big della specialità Hirscher e Pinturault. Tutto lascia pensare che possa essere una partita ...

Sci alpino - Gigante maschile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : oggi si disputerà il Gigante maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino a Soldeu. Il norvegese Henrik Kristoffersen si presenta come il grande favorito per la vittoria finale dopo i successi al Mondiale e nelle prove di Bansko e Kranjska Gora. Ci sarà il consueto duello a distanza con Marcel Hirscher, che ha già vinto la coppa di specialità. Sono tre gli italiani al via: Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg e Christof ...

